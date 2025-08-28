שעות אחרי שדווח על ילד בן 6 שטבע בבריכת מלון בים המלח, כעת דווח על ילדה בת 5 שטבעה בבריכת צימר בצפת. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, כשמצבה אנוש

טביעה נוספת: ילדה בת 5 טבעה היום (חמישי) בבריכת צימר בצפת, ונפצעה באורח אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים זיו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א שמואל סעדון סיפר כי "הגענו לשטח הבריכה וראינו על שפת הבריכה ילדה מחוסרת הכרה כשבני משפחתה מבצעים בה פעולות החייאה בסיסיות בהנחיית החובש במוקד 101 של מד"א. המשכנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות, מתן טיפול תרופתי ומכת חשמל באמצעות מכשיר המפעם (דפיברילטור), לאחר מאמצי אחרי ממושכים העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א שמפנה אותה לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".

זהו מקרה הטביעה השני שהתרחש ביממה האחרונה בישראל, אחרי שמוקדם יותר היום דווח על ילד בן 6 שטבע בבריכה של בית מלון סמוך לים המלח, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה, ולאחר שליבו שב לפעום הם פינו אותו לבית החולים סורוקה כשמצבו קשה מאד.