אסון בחופשה: ילד בן 6 טבע היום (חמישי) בבריכה של בית מלון סמוך לים המלח, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה, ולאחר שליבו שב לפעום הם פינו אותו לבית החולים סורוקה כשמצבו קשה מאד.

פראמדיק מד"א תאמר אבו נגא סיפר כי "ראינו את הילד שוכב סמוך לבריכה כשהמציל ועוברי אורח מבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות בהנחיית טלפונית של מוקד 101 של מד"א. המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות ולאחר מספר דקות שב ליבו לפעום באופן עצמוני. המשכנו טיפול רפואי שכלל מתן תרופות, הנשמה ועוד, תוך כדי שחברנו למסוק מד"א שמפנה אותו לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, ומצבו מוגדר קשה מאוד".

בשבוע שעבר דווח על נער בן 15 שטבע סמוך לחוף חומת הים ביפו, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה ובמצב אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני וביצעו פעולות החייאה, ובהמשך החלו לפנות אותו לבית החולים וולפסון. עם זאת, במהלך הפינוי הצוותים נאלצו לקבוע את מותו.