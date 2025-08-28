התובע הכללי של ה-ICC, קארים חאן, נמצא במרכז סקנדל: אישה נוספת האשימה אותו בהטרדה מינית תוך ניצול סמכותו, לאחר תלונה קודמת שהופנתה כנגדו באוקטובר 2024.

התובע הכללי של בית הדין הבינלאומי הפלילי (ICC) קארים חאן, נמצא במרכזו של סקנדל חדש, לאחר שאישה נוספת שעבדה לצידו האשימה את התובע בהטרדה מינית כנגדה במהלך שעבדה לצידו. חאן "יצא לחופשה" מתפקידו כתובע כללי במהלך חודש מאי, לאחר שהוביל את תהליך התביעה כנגד ישראל.

חאן עלה לכותרות במהלך 2023, כאשר הודיע כי פתח בחקירה כנגד מעשי חמאס בשבעה באוקטובר ובמקביל כנגד פעילות צה"ל ברצועה וביהודה ושומרון, השוואה שעוררה זעם רב באותו זמן. כאשר על פי מספר גורמים, קיים סיכוי לא מבוטל, שחאן כבר ידע במהלך אותו זמן על התלונות כנגד והשתמש בתביעות כנגד ישראל על מנת ליצור מראית עין של תלונות פוליטיות.

באוקטובר של 2024, נחשפה לראשונה התלונה הראשונית כנגדו, שהוגשה על ידי אישה שעבדה תחתיו, ועל פי טענתה, הוטרדה על ידו מינית במספר הזדמנויות. כולל במהלך "נסיעה מקצועית" לבחינת פשעי מלחמה באפריקה.

כעת מתלוננת חדשה נחשפה, וטוענת כי גם איתה, חאן התנהל באופן מיני מטריד ולא הולם, וניסה להשתמש בסמכויותיו המקצועיות ללחוץ עליה לקיים קשר מיני איתו.