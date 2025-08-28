גורמי מודיעין במערב אומרים הבוקר (ראשון) בהמשך להודעתו של שר הביטחון שכוחות צהל פועלים יומם ולילה כדי לשמור על ישראל כי כח ישראלי פעל הלילה באזור ומרחב אל כיסווא מקום המצוי 8 ק״מ מדמשק ו- 40 ק״מ מישראל.
לפי הגורמים הזרים באזור שבו פעלו כוחות קומנדו ישראליים פעלה ופועלת דיביזיה 1 והאיראנים באמצעות מליציות. הגורמים אומרים שהיה הכרח לבצע מבצע דחוף כדי לא לאפשר התבססות איראנית באזור מחדש.
מוקדם יותר ברקע הדיווחים על פעילות ישראלית קרקעית בלב סוריה, שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ בחשבון ה-X שלו: "כוחותינו פועלים בכל זירות הלחימה יום וליל למען ביטחון ישראל".
הבוקר פורסם כי על פי דיווחים סורים כוחות צה"ל פעלו קרקעית בלב סוריה באזור דמשק במהלך הלילה. באל ג'זירה נטען בשם גורם סורי כי עשרות חיילים פעלו בבסיס צבאי באזור אחרי שחיילי המורדים איתרו לפני יומיים. אמצעי מעקב והאזנה באזור.
