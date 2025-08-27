נציב תלונות השופטים יצא בחריפות כנגד התנועה לאיכות השלטון, שתקפה בהאשמות חריפות את השופט מזרחי שמנהל את דיוני המשך מעצרו של יונתן אוריך

נציב תלונות הציבור על השופטים, האחראי על בחינת תלונות כנגד התנהלות השופטים, קיבל לידיו את התלונה של התנועה לאיכות השלטון נגד שופט השלום מזרחי, וגלגל את הארגון מכל המדרגות.

לאחרונה, התלונן הארגון האקטיביסטי-משפטי, כנגד התנהלותו של השופט מזרחי, שמנהל כשופט בית משפט השלום את הדיונים המשטרתיים על הגבלות כנגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו.

התנועה, שידועה ככזו שלאורך ההיסטוריה נעמדת לצד שופטים ופרקליטים, יצאה לאחרונה למתקפה חריפה כנגד השופט מזרחי, לאחר שזה הורה על הקלה בהגבלות והתנאים שהוטלו על אוריך.

בתלונה הפנו הנציגים האשמות חמורות כלפי השופט בתיק, כולל רמיזות כי התנהלותו של השופט מזרחי חורגת מכללי האתיקה, המחייבים שופטים לפעול ביושר, בהגינות ותוך הקפדה על חיזוק אמון הציבור במערכת המשפט.

בדבריו יצא נציב תלונות השופטים אשר קולה, בחריפות כנגד התלונה והעותרים. בדבריו רשם קולה כי אין שום הצדקות להאשמות החריפות שהוטחו בשופט, וכי: "טוב היה אילו האשמות אלו מפיה של המתלוננת (התנועה) לא נאמרו בכלל".