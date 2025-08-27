לאחר שהופצו דיווחים שטענו כי אין מקום בדרום הרצועה לפינוי אוכלוסיית העיר עזה, דובר צה"ל בערבית הבהיר כי מדובר ב"שמועות שקריות, קיימים שטחים נרחבים ופנויים. פינוי העיר עזה הוא בלתי נמנע"

נערכים לתמרון: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, הגיב היום (רביעי) לדיווחים שהופצו ברשתות וכלי התקשורת הפלסטינים בהם נטען כי אין מקום בדרום הרצועה לפינוי אוכלוסיית העיר עזה. בדבריו אדרעי הבהיר כי מדובר בקמפיין שקרי, וכי יש מספיק מקום פנוי לכל התושבים.

"זו הודעה חשובה לתושבי רצועת עזה, במיוחד לעיר עזה וצפון הרצועה, בנוגע לשמועות השקריות שמופצות על כך שאין מקום פנוי בדרום הרצועה למעבר האוכלוסייה" אמר אדרעי. "לקראת המעבר לשלב הבא במלחמה, ברצוני להבהיר כי קיימים שטחים נרחבים ופנויים בדרום הרצועה, כמו במחנות המרכז ובאזור המוואסי. אזורים אלו ריקים מאוהלים. צה"ל ביצע סריקה של אזורים אלו – והם מוצגים לפניכם בהמשך כדי לסייע ככל האפשר לתושבים המפונים".

"פינוי העיר עזה הוא בלתי נמנע, ולכן כל משפחה שתעבור לדרום תקבל את מירב הסיוע ההומניטרי שנמצא בעבודה בימים אלו" הוסיף והבהיר. "צה"ל החל לפעול להכנסת אוהלים, הכשרת אזורים להקמת מרכזי חלוקת סיוע הומניטרי, הנחת קו מים ועוד".