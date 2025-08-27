יאיר גולן מצטרף לקריאה של אביגדור ליברמן לגיבוש קווי יסוד לממשלה הבאה – גם כשהמכתב פונה בעיקר לבנט, לפיד ואיזנקוט

יו”ר מפלגת הדמוקרטים, ח״כ יאיר גולן, הצטרף לקריאה של אביגדור ליברמן לראשי האופוזיציה הציונית לגיבוש קווי יסוד לממשלה הבאה. במכתב שפונה ליאיר לפיד, מדגיש ליברמן את הצורך בשיתוף פעולה בין ראשי מפלגות האופוזיציה הציוניות – ובהם נפתלי בנט, גדי איזנקוט ולפיד עצמו. מפלגת הדמוקרטים לא הוזכרה במכתב.

למרות זאת, גולן קרא לגיבוש מיידי של הקואליציה הבאה, תוך שהוא מציב את עצמו כחלק מרכזי מהמאמץ לשמור על ביטחון המדינה. נשאלת השאלה – האם גולן לא שם לב לכך שבמכתב הוזכרו שמותיהם של בנט, איזנקוט ולפיד, או האם שמדובר בניסיון אסטרטגי שמאפשר לו להישאר במרכז המאבק האופוזיציוני נגד נתניהו?

בין אם כך או כך, הצעד מבהיר עד כמה גולן רוצה להיות חלק מהשיח הפוליטי, ומהמאבק נגד נתניהו והקואליציה.