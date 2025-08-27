ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, הצהיר אמש כי הוא מתכוון להתמודד לראשות הממשלה בבחירות הבאות. אז כדי שתכירו טוב יותר את מי שאולי ינהיג את המדינה בשנים הקרובות, הנה כמה עובדות שאולי לא ידעתם עליו
1. מקור משפחתי: כהן נולד בשכונת רחביה בירושלים למשפחה דתית. הוא נקרא "יוסף" על שם סבו ו"מאיר" על שם דודו שנהרג בתאונה בצבא
2. חינוך: כהן היה חניך בתנועת בני עקיבא ולמד בבית הספר "דוגמה" ובישיבת "אור עציון".
3. השקפה דתית: בגיל 26, לאחר פעילות מבצעית ראשונה, הוא יצא בשאלה, אך טען כי הוא עדיין מאמין באלוהים ולעתים קרובות חובש כיפה.
4. שירות במוסד: בשנת 1982 הצטרף למוסד ועבר קורס קציני איסוף, בו היה חובש הכיפה היחיד.
5. כינויים: במוסד הוא כונה "קאלאן" ובתקשורת זכה לכינוי "הדוגמן" בשל הופעתו המסוגננת.
6. משפחה: הוא נשוי לאייה, ויש להם ארבעה ילדים. בנו יונתן, שחולה בשיתוק מוחין, שירת כקצין ביחידה 8200.
7. תחביבים: כהן רץ מרתונים ומתמיד בשמירה על כושר גופני גבוה.
8. בדיקה משטרתית: באוגוסט 2021 נפתחה נגדו בדיקה משטרתית בגין קבלת מתנה בסך 20,000 דולר מאיש העסקים ג'יימס פאקר, מבלי שדיווח על כך. הוא החזיר את הכסף במהלך 2023.
9. פעילות ציבורית: ביוני 2023 מונה לנשיא חוג הידידים של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל.
10. כניסה לפוליטיקה: כהן מתכנן בימים אלה להצטרף לחיים הפוליטיים ואף רואה את עצמו כראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
מה דעתך בנושא?
רונן
11. יוסי כהן כמו כל הלשכה הקטארית ממומן ברוחב יד קטארי09:40 27.08.2025
יוסף
כיוון אידיאולוגי מה דעותיו הפוליטיות מבלי לחנטרש. מחכים לשמוע.09:42 27.08.2025
כישורי טובים יותר משלו
.09:40 27.08.2025
יוסף
עוד נפל שצריך לסמן בססל10:13 27.08.2025
רוץ יוסי רוץ
למרות שבנפול אויבך אל תצחק10:17 27.08.2025
אנחנו הכי רוצים לדעת אם וכמה כסף "נפל" מזוודות המזומן של קטאר ... זה הכי מעניין אותנו ...
.10:18 27.08.2025
zolo
עוד אחד שחושב את עצמו....10:21 27.08.2025
יוסף
לאחר שהעם יכיר בקדימון לבחירות את יוסי כהן , מנהיגותו , חוכמתו . אצילות הנפש שהוא מקרין , יחסי אנוש המגיעים עד לפשוטי העם ,מראה מנהיגותי וקול שובה וממגנט ,...
לאחר שהעם יכיר בקדימון לבחירות את יוסי כהן , מנהיגותו , חוכמתו . אצילות הנפש שהוא מקרין , יחסי אנוש המגיעים עד לפשוטי העם ,מראה מנהיגותי וקול שובה וממגנט , לי אין ספק שהוא יסחוף את קולות העם אחריו בלמעלה מ- 70% .המשך 10:19 27.08.2025
נקווה שהם לא זוכרים את סיפור הדיילת , ובעלה לשעבר ...
בתגובה ל: יוסף
.10:28 27.08.2025
