סא"ל (מיל') עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית, התייחס ללחצים ההדדיים של ישראל וחמאס המופעלים זה כלפי זה וחושף את מצבו בקשה של חמאס לאחר הסקת התמיכה בו מצד מצרים, קטאר וטורקיה.

בראיון לרדיו 103FM, אמר יגור: "כל צד מניף את המקל הגדול ומנסה לשכנע את הצד השני לשבת בשולחן המו"מ. אף אחד לא מעוניין להיכנס למלחמה עצימה. גם הצד השלישי, ארה"ב, לא מעוניינת בזה".

אנשי חמאס מזייפים חלוקת סיוע לילדים.

על התנהלות המגעים השקטה בימים אלה בין ישראל לחמאס, אמא יגור: "אני לא חושב שמקבלי ההחלטות עצמם יודעים, תורת המשחקים מופעלת כאן ומנסים לאלף את הצד השני להגיע לשולחן המו"מ בתנאים הנוחים לנו או הנוחים לו".

יגור חשף את מצבו הקשה של חמאס ואמר: "ברמה האסטרטגית מצבנו טוב יותר מחמאס. חמאס עדיין רחוק מהכרעה, יש לו לוחמים, אין הכרעה צבאית. אבל בשבועיים האחרונים, קטאר, מצרים ותורכיה נטשו את חמאס. הם קראו לו להתפרק מנשקו ולצאת מעזה. זו כותרת שעברה קצת מתחת לפני השטח".