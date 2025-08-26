יו"ר כחול לבן בני גנץ חזר שוב על הצעתו להצטרף לממשלה: "שכל אחד מכם ישאל את עצמו מה היה עדיף: ממשלת פדיון שבויים ומשרתים לזמן קצוב, או שקבינט הקיצוניים הזה ימשיך לקבל את ההחלטות הכי גורליות לחיינו?"

יו"ר כחול לבן בני גנץ חזר היום (שלישי) פעם נוספת על הצעתו להצטרף לממשלה כדי לאשר עסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, זאת למרות הביקורת הנרחבת שנשמעה מצד הקואליציה וגם באופוזיציה על המהלך.

"בשעה הזו מתכנס הקבינט, שאפילו לא ידון בהצעה לשחרור החטופים. הוא ידון שוב בשליחת טובי בנינו למבצע נוסף בעומק הרצועה" אמר גנץ. "עכשיו, שכל אחת ואחד מכם ישאל את עצמו מה היה עדיף: ממשלת פדיון שבויים ומשרתים לזמן קצוב, כפי שהצעתי, או שקבינט הקיצוניים הזה ימשיך לקבל את ההחלטות הכי גורליות לחיינו?".

כזכור, במוצ"ש האחרון גנץ כינס מסיבת עיתונאים בה הציע הקמת ממשלת חירום כדי שתעביר את חוק הגיוס ואת ההסכם להחזרת החטופים. הרקע להצעה הוא השותפות הקואליציוניות שמצד אחד לא רוצות להעביר את חוק הגיוס – החרדים, ומצד שני מפלגות הימין שמתנגדות להסכם הפסקת אש עם חמאס.

לפי ההצעה של גנץ, מפלגות המרכז – כחול לבן, יש עתיד וישראל ביתנו – יכנסו לממשלה, שתעביר את החוקים האלה במשך כנס החורף של הכנסת ואז ייצאו לבחירות באזור חג הפסח הבא (אביב 26').