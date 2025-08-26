השר סופר במתקפה על ההנהגה החרדית: ״העיסוק בעריקים הרוצים לטוס לאומן בזמן שעשרות אלפים מקבלים צווי 8 וילחמו בעזה בתקופת החגים – ניתוק מוחלט״

שר העלייה והקליטה אופיר סופר (הציונות הדתית) ביקר בחריפות את מנהיגי הסיעות החרדיות, אריה דרעי ויצחק גולדקנוף, על רקע הדיונים סביב נסיעת עשרות אלפי חסידים לאומן בתקופת החגים.

״העיסוק בעריקים הרוצים לטוס לאומן בזמן שעשרות אלפים מקבלים צווי 8 וילחמו בעזה בתקופת החגים – ניתוק מוחלט״. לדבריו, “מאוד מפריע לי שזה קורה בניתוק מוחלט מהמציאות העכשווית שעם ישראל כולו חווה”.

כזכור דרעי ביקש בשבוע שעבר מנתניהו לדאוג לכך שחרדים עריקים לא יעצרו בדרכם לאומן בראש השנה. על רקע נסיונות הממשלה לסדר את זה יו"ר יהדות התורה ביקש אתמול להרחיב את ההסדר גם לחסידי חב"ד ולחסידויות נוספות בטיסות לניו יורק.

סופר ציין כי בעת שמאות אלפי אזרחים מקבלים צווי מילואים ונשלחים ללחימה במבצע ובעזה, לא נשמעה קריאה מצד ההנהגה החרדית לציבור שאינו לומד תורה להצטרף לשירות הצבאי. “לא שמעתי מילה אחת, לא מדרעי ולא מגולדקנוף, בקריאה לאנשים שאינם לומדים תורה להצטרף לשירותם של צה”ל, כשצה”ל באמת זקוק לכוח אדם”, אמר.

לדבריו, יש לשקף את המציאות הזו לרבנים ולציבור החרדי כולו. “אם לא יכול כאן שינוי, אם הניתוק הזה ימשיך – חוק גיוס לא יהיה כאן”, חתם.