שר העלייה והקליטה אופיר סופר (הציונות הדתית) ביקר בחריפות את מנהיגי הסיעות החרדיות, אריה דרעי ויצחק גולדקנוף, על רקע הדיונים סביב נסיעת עשרות אלפי חסידים לאומן בתקופת החגים.
״העיסוק בעריקים הרוצים לטוס לאומן בזמן שעשרות אלפים מקבלים צווי 8 וילחמו בעזה בתקופת החגים – ניתוק מוחלט״. לדבריו, “מאוד מפריע לי שזה קורה בניתוק מוחלט מהמציאות העכשווית שעם ישראל כולו חווה”.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
כזכור דרעי ביקש בשבוע שעבר מנתניהו לדאוג לכך שחרדים עריקים לא יעצרו בדרכם לאומן בראש השנה. על רקע נסיונות הממשלה לסדר את זה יו"ר יהדות התורה ביקש אתמול להרחיב את ההסדר גם לחסידי חב"ד ולחסידויות נוספות בטיסות לניו יורק.
סופר ציין כי בעת שמאות אלפי אזרחים מקבלים צווי מילואים ונשלחים ללחימה במבצע ובעזה, לא נשמעה קריאה מצד ההנהגה החרדית לציבור שאינו לומד תורה להצטרף לשירות הצבאי. “לא שמעתי מילה אחת, לא מדרעי ולא מגולדקנוף, בקריאה לאנשים שאינם לומדים תורה להצטרף לשירותם של צה”ל, כשצה”ל באמת זקוק לכוח אדם”, אמר.
לדבריו, יש לשקף את המציאות הזו לרבנים ולציבור החרדי כולו. “אם לא יכול כאן שינוי, אם הניתוק הזה ימשיך – חוק גיוס לא יהיה כאן”, חתם.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
ישראל
הם מנותקים.15:45 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גרשונוביץ
הם מנותקים ? אתה מנותק.אתה תראה שלבסוף הם יטוסו לאומן,יקבלו מליונים מהממשלה המטורפת שלך בשעה שאין כסף לשקם את בי"ח סורוקה15:50 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אתה נאיבי
המשתמטים והטפילים מתקיימים על מציצת דם, ובמקרה זה מציצת דמים15:50 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א מאן
השר דרעי חתיכת מושחת,אסור לו לשבת הקבינט שמחליט לשלוח חיילים להלחם בעוד שהוא דואג למשתמטים15:59 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביבי
מנהיגי הליכוד מתגלים בעליבותם כל אחד דואג לתחת שלו ואף אחד לא מסתכל מה קורה סביבו15:56 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בן דב צילה
בכס שעולה לנו לשלם למולדוב ה אפשר להביא את. הרבי לכאן16:19 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א מאן
השר דרעי חתיכת מושחת,אסור לו לשבת הקבינט שמחליט לשלוח חיילים להלחם בעוד שהוא דואג למשתמטים15:59 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביבי
מנהיגי הליכוד מתגלים בעליבותם כל אחד דואג לתחת שלו ואף אחד לא מסתכל מה קורה סביבו15:56 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אתה נאיבי
המשתמטים והטפילים מתקיימים על מציצת דם, ובמקרה זה מציצת דמים15:50 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל
הם מנותקים.15:45 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גרשונוביץ
הם מנותקים ? אתה מנותק.אתה תראה שלבסוף הם יטוסו לאומן,יקבלו מליונים מהממשלה המטורפת שלך בשעה שאין כסף לשקם את בי"ח סורוקה15:50 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר