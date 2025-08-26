למרות התנצלותו של ראש הממשלה נתניהו אמש (שני) על התקרית בחאן יונס בה נהרגו מספר בני אדם המזוהים כעיתונאים, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ i24 צבי יחזקאלי בירך על כך ואמר כי עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא.
לדבריו של יחזקאלי במהדורה המרכזית "ייתכן שהמסר בפגיעה ב'עיתונאים' במרכאות – אלו הרי אנשי נוח'בה לכל דבר – זו ההבנה בישראל כמה נזק עשו אותם אלו שהעבירו את תמונות הרעב והמשיכו את מורשתו של סינוואר ב'עיתונות'".
"היום היה זה פלסטיני מטעם סוכנות רויטרס. רק לחשוב כמה נזק תודעתי עשו אותם 'עיתונאים' במרכאות, עיתונאי נו'חבות, לישראל. הם עיצבו תמונת מצב ותמונה תודעתית הרבה זמן של עזה שחלק ממנה אפשר את המלחמה. אפשר לומר שאנחנו לא נמצאים בתמונה התודעתית, ואם כבר ישראל מחליטה לחסל את העיתונאים, אז עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא."
יחזקאלי הדגיש: "רק כדי להבין, אלו עיתונאים שמסתתרים בבתי חולים, שמציגים לעולם תמונה הפוכה לגמרי, משרתים את האינטרס של חמאס. אפשר לומר שהשפיץ של הזרוע הצבאית אלו אותם 'עיתונאי נוח'בות'. לכן, טוב עשתה ישראל שחיסלה אותם. לטעמי מאוחר מדי ויש עוד הרבה כאלה שעושים נזק תדמיתי בקרב שאנחנו לא ממש מצטיינים בו".
כזכור, אחרי התקרית פרסם ראש הממשלה התנצלות על התקרית וכתב בהצהרתו כי "מדינת ישראל מצרה עמוקות על האירוע הטרגי שהתרחש היום בבית החולים נאסר בעזה. ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוותים רפואיים וכלל האזרחים. רשויות הצבא מנהלות חקירה מעמיקה של האירוע. המלחמה שלנו היא נגד מחבלי חמאס. מטרותינו הצודקות הן להביס את חמאס ולהחזיר את החטופים הביתה."
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ממשלת ישראל לא מתירה לעיתונאים זרים להכנס לתחומי עזה כבר שנתיים, ישראל מחסלת עיתונאים פלסטינים שעובדים עם רשתות בינלאומיות כגון CNN , BBC , AP ... וכמובן אלג׳אזירה ... במצב דברים כזה אין לישראל שום סכוי בהסברה , כל נתון וכל דווח מיד מושחר כדווח שיקרי של ממשלת ישראל ...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע”משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה”ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומןהמשך 13:39 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ממשלת ישראל לא מתירה לעיתונאים זרים להכנס לתחומי עזה כבר שנתיים, ישראל מחסלת עיתונאים פלסטינים שעובדים עם רשתות בינלאומיות כגון CNN , BBC , AP ... וכמובן אלג׳אזירה ... במצב דברים כזה אין לישראל שום סכוי בהסברה , כל נתון וכל דווח מיד מושחר כדווח שיקרי של ממשלת ישראל ...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע”משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה”ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומןהמשך 13:39 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר