לאחר התנצלות נתניהו על התקרית בחאן יונס שעוררה סערה, יחזקאלי טוען כי ישראל פעלה נכון: "העיתונאים מסתתרים בבתי חולים וממשיכים את מורשת סינוואר"

למרות התנצלותו של ראש הממשלה נתניהו אמש (שני) על התקרית בחאן יונס בה נהרגו מספר בני אדם המזוהים כעיתונאים, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ i24 צבי יחזקאלי בירך על כך ואמר כי עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא.

לדבריו של יחזקאלי במהדורה המרכזית "ייתכן שהמסר בפגיעה ב'עיתונאים' במרכאות – אלו הרי אנשי נוח'בה לכל דבר – זו ההבנה בישראל כמה נזק עשו אותם אלו שהעבירו את תמונות הרעב והמשיכו את מורשתו של סינוואר ב'עיתונות'".

"היום היה זה פלסטיני מטעם סוכנות רויטרס. רק לחשוב כמה נזק תודעתי עשו אותם 'עיתונאים' במרכאות, עיתונאי נו'חבות, לישראל. הם עיצבו תמונת מצב ותמונה תודעתית הרבה זמן של עזה שחלק ממנה אפשר את המלחמה. אפשר לומר שאנחנו לא נמצאים בתמונה התודעתית, ואם כבר ישראל מחליטה לחסל את העיתונאים, אז עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא."

יחזקאלי הדגיש: "רק כדי להבין, אלו עיתונאים שמסתתרים בבתי חולים, שמציגים לעולם תמונה הפוכה לגמרי, משרתים את האינטרס של חמאס. אפשר לומר שהשפיץ של הזרוע הצבאית אלו אותם 'עיתונאי נוח'בות'. לכן, טוב עשתה ישראל שחיסלה אותם. לטעמי מאוחר מדי ויש עוד הרבה כאלה שעושים נזק תדמיתי בקרב שאנחנו לא ממש מצטיינים בו".

כזכור, אחרי התקרית פרסם ראש הממשלה התנצלות על התקרית וכתב בהצהרתו כי "מדינת ישראל מצרה עמוקות על האירוע הטרגי שהתרחש היום בבית החולים נאסר בעזה. ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוותים רפואיים וכלל האזרחים. רשויות הצבא מנהלות חקירה מעמיקה של האירוע. המלחמה שלנו היא נגד מחבלי חמאס. מטרותינו הצודקות הן להביס את חמאס ולהחזיר את החטופים הביתה."