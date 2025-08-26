ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שהייתה אמורה להתכנס הערב (שלישי) בשעה 18:00, הוקדמה לשעה 16:00 והוגבלה עד 19:00 – וזאת לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
ההקדמה נועדה לאפשר לו ושרים נוספים להשתתף בקבלת פנים וארוחת VIP שמקיים ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, במסעדת ויסטה במשכנות שאננים בירושלים. כך חשף אמיר אטינגר ב-Ynet. האירוע הוא כחלק מההופעה של עדן חסון, שגם היא עוררה סערה.
החלטת ההקדמה עוררה ביקורת חריפה בקרב כמה שרים בקבינט: “הזוי שראש הממשלה ושרים מעדיפים לכבד את ישראל גנץ על חשבון זמן דיון מעמיק בקבינט. הוא נפגש איתו גם בשבוע שעבר בציון 50 שנה לעפרה”.
בישיבת הקבינט לא ידונו על עסקת חטופים, כאשר נתניהו טרם השיב לתגובת חמאס להצעה. גורמים בכירים סיפרו לסרוגים ש"כרגע נתניהו מסרב לדבר על עסקה חלקית ורוצה לעסקה כוללת כל כול החטופים"
הקבינט ידון במגעים לעסקת החטופים ובהרחבת הלחימה ברצועת עזה, כולל תכניות לכיבוש העיר עזה שאושרו ראשונית על ידי שר הביטחון. הדיון יכלול הערכת מצב מהגורמים הביטחוניים, עמדות הרמטכ”ל אייל זמיר על הסיכונים לכוחות ולחטופים, ועדכון על המשא ומתן עם חמאס, שבו דורשת ישראל הסכם כולל לשחרור כל החטופים.
