עדן חסון צפוי להופיע באירוע סוף הקיץ של מועצה איזורית בנימין. לאחר התארגנות של מפגינים נגד ההופעה, עדן חסון משיב להם: "הם טוענים שהם מדברים בשם הדת, לא הדת שאני מכיר"

עדן חסון צפוי להופיע ביום שלישי הקרוב באירוע סוף הקיץ של המועצה אזורית בנימין. לאחר ההודעה על ההופעה, ועד רבני בנימין הוציאו מכתב ובו התייחסו להופעה, ואמרו שהיא "עלולה לנרמל תופעה הנוגדת את ערכי קדושת ישראל והתא המשפחתי". הדבר מגיע על רקע יציאתו מהארון של עדן חסון בנובמבר 2024. בהמשך למכתב החלה להתארגן הפגנה נגד קיום ההופעה. היום (ראשון) עדן חסון מגיב: קומץ אנשים קיצוניים פועל ומנסה במשך תקופה בהמון דרכים למנוע ממני להופיע. לא כי פגעתי במישהו, או עשיתי משהו רע, אלא רק מעצם היותי שונה מהם".

התגובה המלאה של עדן חסון: "קומץ אנשים קיצוניים"

כאמור, הכתב של ועד הרבנים לא קרא לביטול ההופעה. נכתב בו כי "סוכם כי מכאן ולהבא ננסה לדייק את תוכנם של מופעי הקיץ, באופן שיתאים באמת גם למגוון הרחב של כלל היישובים בבנימין – דתיים ושאינם דתיים, וכן לערכים שלנו כחברה בבנימין". המכתב כולל אמירה ברורה, שאין במכתב רצון לבטל את ההופעה: "אנחנו סבורים כי בעת הזאת יש להניח לנושא, ולא לעורר עוד מחלוקת שעלולה להזיק גם לעצם העניין, והאמת והשלום אהבו".

ובכל זאת, החלה להתארגן הפגנה נגד ההופעה של חסון. בתגובה לכך, פרסם היום הזמר את הטקסט הבא: "קהל יקר שלי, היום אמורה להתקיים הפגנה לביטול ההופעה שלי, שתתקיים בע"ה ביום שלישי הקרוב בבריכת הסולטן בירושלים. קומץ אנשים קיצוניים פועל ומנסה במשך תקופה בהמון דרכים למנוע ממני להופיע. לא כי פגעתי במישהו, או עשיתי משהו רע, אלא רק מעצם היותי שונה מהם".

חסון המשיך: "הם טוענים שהופעה שלי פוגעת ברוח היהודית של עם ישראל. ואני שואל, איזה חלק בי כאמן או במופע שלי פוגע ברוח היהודית? האם במחרוזת עם ישראל חי שאני שר מידי ערב, 'אנחנו מאמינים בני מאמינים'? או ב-'הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך' עם חיילים, חרדים, מתנדבים ומילואימניקים? ב-'שקיעות אדומות'? כשאני שר 'לראות את הטוב'? או 'יש אמת אחת כתובה לה בספרים'? אולי בשיר 'באור גדול', כששר 'מתי יבוא היום שתשאר רק אהבה בינינו'?

"זאת לא הדת שאני מכיר!"

הוא המשך: "את השיר 'גדל לי קצת זקן' כתבתי בדיוק על סוג אותם אנשים – כאלה שרוצים להחרים אותי בגלל מי שאני". הוא מבהיר את עמדתו: "הם טוענים שהם מדברים בשם הדת. אני כל חיי גדלתי במסגרות דתיות ואפילו חרדיות. הייתי ילד של כיפה שחורה עם פיאות מאחורי האוזן. שלוש תפילות ביום ושיעור תורה בין מנחה לערבית. זאת לא הדת שאני מכיר!"

חסון מסכם: "ובאמת, אני לא רוצה לקחת חלק במשחק המפלג הזה, העם שלנו גם ככה קרוע מבפנים. אני רוצה להתמקד באהבת חינם, ב 'ואהבת לרעך כמוך'. לכן, ביום שלישי בעזרת השם ההופעה תתקיים, אגיע באנרגיות הכי טובות לקרוב לבבות ואהבת חינם אמיתית שקושרת את כל עם ישראל יחד".