בצל "יום השיבוש" של מטה משפחות החטופים, ובצל החשש והאיום לחסימת הכבישים המרכזיים במדינה משטרת ישראל מבהירה "חופש המחאה לא על חשבון התנועה"

דוברות המשטרה הודיעה היום (שני) כי בניגוד לדיווחים שגויים, כלל הצירים ברחבי הארץ פתוחים לתנועה ואין חסימת כבישים.

בצל מחאות יום השיבוש תחת הכותרת "יום ההזדהות הלאומי", המאורגן על ידי מטה משפחות החטופים בקריאה לשחרור החטופים, המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים במוקדים שונים כדי לאפשר חופש מחאה לצד שמירה על החוק והסדר הציבורי. משעות הבוקר, מספר מוקדים נחסמו זמנית במהלך מחאות, אך נפתחו במהרה על ידי השוטרים שפרוסים בכל הצירים המרכזיים.

החל יום השיבוש: הפגנות וחסימות כבישים וצמתים ברחבי הארץ

דוברות המשטרה הבהירה כי “אה והביטוי אינו החופש לפגוע בחופש התנועה של רבים. חסימת צירי תנועה ללא אישור ובאופן העלול לסכן את משתמשי הדרך או לפגוע בחופש התנועה של אזרחים רבים – לא תתאפשר ותטופל ע״י המשטרה".

המשטרה מוסיפה כי היא תנקוט ביד קשה נגד מי שיפר את החוק ויפגע בסדר הציבורי.