דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הצהרה לתקשורת הזרה בעקבות תקיפה שביצע צה״ל מוקדם יותר היום (שני) באזור בית החולים נאצר שבחאן יונס.
בפתח דבריו התייחס דפרין לדיווחים על פגיעה באזרחים ובכלל זה עיתונאים, ואמר:
״אנו מודעים לדיווחים על פגיעה באזרחים, כולל בעיתונאים. ברצוני להבהיר כבר מההתחלה – צה״ל אינו מתכוון לפגוע באזרחים. צה״ל עושה כל מאמץ לצמצם את הפגיעה באזרחים, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו. כל אירוע שמעורר חשש בנושא זה מטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה״ל״.
בהמשך ציין כי צה"ל פועל בתוך מציאות מבצעית מורכבת, שבה ארגון חמאס עושה שימוש שיטתי וציני בתשתיות אזרחיות – כולל בתי חולים – כמגן אנושי. לדבריו, מחבלים אף פעלו מתוך בית החולים נאצר עצמו.
״חמאס הוא שפתח במלחמה הזאת, יצר תנאי לחימה בלתי אפשריים – ומונע את סיומה בכך שהוא עדיין מחזיק 50 חטופים״, הוסיף.
לצד זאת, הדגיש תת-אלוף דפרין את מחויבות צה״ל לדין הבינלאומי ולתחקור פנימי של פעולותיו.
״כרוח צבא מקצועי, המחויב לדין הבינלאומי, אנו מחויבים לחקור את פעולותינו באופן יסודי ומקצועי. הרמטכ״ל הנחה לקיים תחקיר מיידי – כדי להבין את נסיבות האירוע וכיצד זה קרה״.
דפרין הדגיש גם את הסיכון הכרוך בדיווח מתוך אזור לחימה פעיל, במיוחד במציאות שבה חמאס מסתתר בתוך אוכלוסייה אזרחית.
״דיווח מאזור לחימה פעיל כרוך בסיכון עצום, במיוחד במלחמה מול ארגון טרור כמו חמאס, שמסתתר בציניות מאחורי האוכלוסייה האזרחית״.
בסיום דבריו הדגיש דובר צה"ל:
״כפי שתמיד עשינו, נציג את ממצאינו בשקיפות מרבית. אנו מצרים על כל פגיעה בחפים מפשע, וממשיכים להיות מחויבים להילחם בחמאס – תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים״.
