אקטואלי מתמיד: סיפורו של אב שאיבד את בתו בפיגוע טרור ויוצא למסע חסר פשרות למנוע את שחרור רוצחה. הסרט "בשם הבת" יוקרן ב-4 בספטמבר בסינמטק ירושלים

"בשם הבת", הוא סיפורו של אב שאיבד את בתו בפיגוע טרור שיוצא למסע חסר פשרות על מנת למנוע את שחרור רוצחה. הסרט שעלה לראשונה לפני 6 שנים, יוקרן בשבוע הבא בסינמטק ירושלים. אקטואלי מתמיד.

כל משפחה וכל אדם מתמודדים עם השכול בצורה שונה. זהו המסר שמנסה להעביר הבמאי הצעיר והמוכשר לירן שטרית בסרטו החדש והמיוחד "בשם הבת". גם לירן מנסה להתמודד דרך עיני הבמאי והתסריטאי במבט שונה על ההתמודדות הזו. רבים מדברים על השכול, מפגינים, כותבים מאמרים או מנציחים בדרך כזו ואחרת את השכול האישי שנגרם מפיגועי טרור.

יצירה ייחודית

הוא עושה זאת בדרך של סרט קצר (40 דקות), במימון משפחתי (כרבע מיליון ש"ח) וביצירה שונה. הסרט מגולל את סיפורו של דרור בר-אל, אב שאיבד את בתו בפיגוע טרור וכעת יוצא למסע חסר פשרות על מנת למנוע את שחרור רוצחה. הכל בסרט הוא קוטבי ובזה ייחודו.

הקוטביות של השכול

האב, נושא על חולצתו עוד בטרם הפיגוע, חולצת שלום עכשיו, לא מוכן להתראיין (כי כבר רבים עשו זאת וזה לא הביא לשום תוצאות). השכול פוגש את כולם, אומר לירן, ולכן גם מי שדגל בשלום עכשיו צריך להתמודד עם זה שהמחבל שרצח לנגד עיניו את ביתו אמור להשתחרר בעסקת שבויים. הקוטביות היא גם בבית פנימה. אשתו, יושבת תמיד מרוחקת ממנו, הבן עזב לחו"ל בעקבות האירוע והוא נותר מנקודת מבטו לבד.

מסעו של דרור

דרור (נתי רביץ המוכשר) יוצא למסע המעמת אותו עם כל עקרונותיו ונע על הגבול הדק שבין עשיית צדק לנקמה עיוורת. אפילו לאזכרה השנתית הוא לא מגיע כי באותה השעה יש הפגנה כנגד שחרור רוצחים והוא חייב להיות שם. חבריו מנסים לעודד אותו אך הוא בשלו.

המאבק שניהל דרור ברשויות, כולל מול שר הביטחון, הוא גם המאבק שניהל לירן הבמאי, כנגד הוועדות להשגת מימון לסרט. זה לא עונה על הדרישות, זה קצר מדי ועוד תירוצים. ממש כמו תירוצו של שר הביטחון בסרט לאי הצבעתו כנגד העסקה.

סיפור משפחה שכולה

"בשם הבת" מתאר את סיפורה קורע הלב של משפחה שכולה, אחת מיני רבות בישראל, מרגע השכול, ועד ההתמודדות היום-יומית עם האובדן והמחיר שהוא גובה מבני המשפחה הנותרים. זאת תוך כדי הצגת מצב קיצון בו מתחילה השתלשלות אירועים מטלטלת ממנה אין דרך חזרה.

תהליך ההפקה

'לצורך הסרט' מספר לירן 'נפגשתי עם משפחות שכול רבות. למדתי את הנושא היטב. השחקנים כולם היו איתי מהרגע הראשון בו הבאתי בפניהם את התסריט'. לראות, לצפות ולהביא את הסיפור כמה שיותר גבוה. זה המסר ולכך הוא שואף. אולי כך יצליחו להציל את העסקה הבאה.

הקרנה בסינמטק ירושלים

הסרט שעלה לראשונה לפני 6 שנים, יוקרן בשבוע הבא, 4.9, בשעה 20:00 בסינמטק ירושלים. אקטואלי מתמיד.

פרטי הקרנה

מתי? 4 בספטמבר 2025, בשעה 20:00

איפה? סינמטק ירושלים

משך הסרט: 40 דקות

כרטיסים: זמינים באתר הסינמטק או בקופות