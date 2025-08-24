בתום מצוד שנערך הערב בתל אביב נעצרו 2 שוהים בלתי חוקיים בחשד שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באיזור תל אביב. החשודים הועברו לחקירה בשב"כ

בתום מרדף: השב"כ והמשטרה תפסו שוהים בלתי חוקיים בתל אביב, באיזור הטיילת בצפון העיר, בחשד שתכננו לבצע פיגוע. החשודים הינם תושבי שכם.

מוקדם יותר הערב דווח לסרוגים כי שוטרים וכוחות ביטחון נוספים רבים נפרסו ברחבי תל אביב לאור התראה חמורה על מחבל שבכוונתו לעשות פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף נמסר כי חיילים ששהו בבסיסים באיזור קיבלו הוראה להישאר בבסיסם מאותו חשש.

כעת כאמור נמסר כי בצפון תל אביב, באיזור הטיילת ונמל תל אביב, נעצרו 2חשודים, שוהים בלתי חוקיים, בחשד שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. כוחות הביטחון, שניהלו מצוד אחריהם, העבירו אותם לידי חקירת שב"כ.

מדוברות המשטרה נמסר:

לפני זמן קצר במהלך פעילות משותפת של משטרת ישראל והשב"כ נעצרו בתל אביב 2 חשודים שוהים בלתי חוקיים.

הם מועברים להמשך חקירה.