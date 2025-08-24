בצל משא ומתן ביטחוני עם סוריה, ד"ר ז'ק נריה מזהיר מסיבוב קרב חדש מול איראן והסלמה באזור בעקבות התכנונים האיראניים לנקמה

המתיחות באזור לא פוסקת, ואל"מ (מיל') ד"ר ז'ק נריה מזהיר כי "יהיה סיבוב שני מול איראן", זאת על רקע התגברות המתיחות בין הצדדים. לדבריו, ארגון הטרור חיזבאללה הנחה את פעיליו להתרחק מהטלפונים הניידים, ויש תחושה שמלחמה מתקרבת. "הנקמה האיראנית מתבשלת, והאיראנים לא יוכלו לחיות עם ההשפלה לאורך זמן", אמר נריה.

במהלך ראיון לרדיו 103FM שוחח ד"ר נריה על ההתפתחויות באזור, בעיקר בנוגע למשא ומתן האינטנסיבי המתנהל בימים אלו בין ישראל וסוריה לחידוש ההסכם הביטחוני משנת 1974.

"מי לא חלם על הסכם שלום עם סוריה? בגלל הנסיבות שנוצרו בשטח כנראה נגיע להסכם ביטחוני", אמר נריה. הוא הדגיש כי הסורים מבקשים לחזור להסכם הפירוז של 74' וכהוכחה לרצינותם, הם מונעים את התעצמותו מחדש של חיזבאללה על ידי תפיסת משלוחי נשק.

נריה הסביר כי מדובר במפגש אינטרסים: "הסורים רוצים שהחזית הישראלית תהיה רגועה. תחת משטרו של א-שרע הצליח המשטר הסורי לשבור את חגורת החנק שהאיראנים ניסו להציב מסביב לישראל".

הוא הוסיף כי נפילתו של בשאר אל אסד גרמה לשבירת כוחו של חיזבאללה כארגון אזורי, וכי איראן מסתכלת על משטר א-שרע כעל יעד להפלה.

בנוגע לדיווחים על מפגש אפשרי בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לנשיא סוריה א-שרע, אמר נריה: "אם הידיעות נכונות ויהיה מפגש בין א-שרע לנתניהו, זו תהיה כותרת אדירה, חלמנו על זה ורצינו את זה, והנה זה מתגשם מול העיניים שלנו".