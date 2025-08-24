ביטוח לאומי בבשורה אדירה: מענק של מעל 10,000 שקלים

24.08.2025 / 17:08

הביטוח הלאומי מפרסם את זכויותיהם של חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי/אזרחי, ומבהיר את התנאים לקבלת מענק של למעלה מ-11,000 ש"ח

לפי מידע שפרסם המוסד לביטוח לאומי, חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי/אזרחי עשויים להיות זכאים למענק של עד 11,192 ש"ח, בנוסף לשכר הרגיל מהעבודה.

המענק ניתן לאחר השלמה של שישה חודשי עבודה מלאים בעבודה נדרשת. מי זכאי למענק? חיילים וחיילות משוחררים

בוגרי שירות לאומי/אזרחי של לפחות 24 חודשים

נשים ששירתו לפחות שישה חודשים והפסיקו את השירות עקב נישואין תוך 30 יום מההפסקה אילו עבודות נחשבות "מועדפות"? הביטוח הלאומי מפרט מגוון תחומים המזכים במענק, בהם:

עבודה בטיפול בבעלי חיים, ביקבים, באתרי טבע, בספינות תיירות, בבתי מלון, באסדות גז, באתרי בנייה, במפעלי הייטק ועוד. ומה לגבי מילואים? הפרסום מתייחס גם למשוחררים ולבוגרי שירות שגויסו למילואים בתקופת הלחימה.

במקרים כאלה, תקופת המילואים מאריכה את הזמן שבו ניתן להתחיל עבודה מועדפת.

למשל: חייל שגויס לשלושה חודשי מילואים מיד לאחר שחרורו – תקופת הזכאות שלו לעבודה מועדפת תתארך לשנתיים ושלושה חודשים. למידע נוסף: הפרטים המלאים, כולל שימת העבודות המוכרות, זמינים באתר הביטוח הלאומי.

