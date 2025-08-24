אבירם שוקרון, זמר ויוצר סרוג, משחרר את הסינגל "הלוואי הייתי", יצירה רוחנית לקראת חודש אלול. שוקרון היה זמר הליווי של אברהם פריד, ואת השיר הנוכחי כתב, הלחין, עיבד והפיק בעצמו

הזמר הסרוג אבירם שוקרון (36) מפתח תקווה משחרר את הסינגל השני שלו, "הלוואי הייתי". השיר יוצא לקראת חודש אלול, תקופה של התבוננות פנימית וחשבון נפש. השיר, שהוא יצירה אישית ומרגשת, משקף מסע רוחני של התבגרות וחיפוש משמעות, תוך התייחסות לדמויות מופת מהמסורת היהודית כמו אברהם אבינו, משה רבנו, דוד המלך ורחל אמנו, כמקורות השראה לחיים של אמונה ונתינה.

האזינו לשירו החדש של אבירם שוקרון – הלוואי הייתי":

מסע מוזיקלי ורוחני

שוקרון, נשוי ואב לחמישה, מביא עמו ניסיון עשיר בתחום המוזיקה הדתית. הוא בוגר מקהלת הרבנות הצבאית, שם גם פיקד, ליווה כזמר את הזמר אברהם פריד והופיע בהרכבים ווקאליים באירועים שונים. כיום הוא משמש כחזן ופייטן בשבתות וחגים, מנחה אירועי בר מצווה ושבתות חתן, ומופיע ברחבי הארץ.

הסינגל "הלוואי הייתי" מציג את שוקרון כיוצר שלם: הוא כתב, הלחין והפיק את השיר בעצמו. העיבוד המוזיקלי משלב מוטיבים מהמוזיקה הספרדית-אנדלוסית ופיוטים מסורתיים, יחד עם הפקה מודרנית הכוללת גיטרות וכלי נשיפה, שיוצרים חיבור ייחודי בין מסורת לחדשנות.

לקראת אלבום בכורה

השיר מהווה צעד נוסף בדרכו של שוקרון לקראת השקת אלבום הבכורה שלו, "היום לפני מחר", שצפוי לצאת לאחר החגים. האלבום מבטיח להציג יצירות נוספות המשלבות אותנטיות ורוחניות, הנובעות ממקום אישי ועמוק. לדברי שוקרון, השיר נכתב מתוך שאיפה להעביר מסר של צמיחה אישית, במיוחד בתקופה זו של השנה, רגע לפני יום הדין.

השיר יוצא בתזמון משמעותי, לקראת חודש אלול, ומבטא את הרצון האוניברסלי לשיפור עצמי.