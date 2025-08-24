מקורבו של נשיא ארגנטינה מיליי סייר בשומרון עם יוסי דגן, קרא לתמוך בריבונות – והביקור מצטרף לגל תמיכה בינלאומי בהחלתה

מקורבו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, חבר הפרלמנט המשותף של אמריקה הלטינית ונשיא ה־IALP, איוון דובואה, סייר בשומרון עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. בובהצהרה לתקשורת הוא הצטרף לקריאה של חברי הקואליציה והאמריקאים כשאמר “עלינו להיות עם ישראל ולתמוך בריבונות בשומרון”.

בהמשך ציין: “בישראל יש חירות חופש עותונאות, חופש דת וחופש להצביע. אם מסתכלים על מדינות האזור שבהן הורגים אותך רק משום שאינך עוטה חיג'אב, מבינים שישראל היא הנושאת את דגל החירות כאן"

דגן הודה לדובואה ולנשיא מיליי: “אני מאוד מעריך את ביקורך ואת התמיכה שלך. אזרחי ארץ התנ”ך מתפללים להצלחת הנשיא מיליי ולהצלחת ארגנטינה. הריבונות ביהודה ושומרון היא חגורת המגן של ישראל, ושל העולם המערבי כולו”.

הביקור משתלב בגל הולך וגובר של קריאות בינלאומיות לתמיכה בריבונות הישראלית. בשבועות האחרונים ביקר בשומרון יו”ר בית הנבחרים האמריקאי מייק ג’ונסון והכריז כי האדמות הן “נחלת העם היהודי”. במקביל, חברי קונגרס מובילים נוספים קראו לריבונות ישראל ביהודה ושומרון.

בנוסף, נשיא ארגנטינה עצמו השיק את יוזמת “Isaac Accords” לחיזוק הקשרים עם ישראל ומדינות לטינו-אמריקאיות – עוד צעד שמצביע על תמיכה מדינית גלובלית בהחלת ריבונות ישראלית.