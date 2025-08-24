עשרות מפגינים חסמו לתנועה את כביש 1 באזור שער הגיא וקראו לראש הממשלה בנימין נתניהו: "די לטירפוד ולשקרים! שלא תעז להרוס את הסיכוי האחרון! אין לך מנדט להרחבת הלחימה!"

המחאה חוזרת: עשרות מפגינים חסמו לתנועה הבוקר (ראשון) את כביש 1 באזור שער הגיא לכיוון תל אביב, במחאה נגד הרחבת הלחימה בעזה. המפגינים קראו לראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול לקידום עסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה.

מפגינים למען החטופים חוסמים את כביש 1 באזור שער הגיא, בקריאה לרה"מ נתניהו להסכים לעסקה: "אתה ומשפחתך מתכוננים לחתונת ראווה, ותוקעים אצבע בעין וסכין בלב של משפחות החטופים. די לטירפוד ולשקרים! שלא תעז להרוס את הסיכוי האחרון! אין לך מנדט להרחבת הלחימה!"@HGoldich pic.twitter.com/KbkFt9BSjQ — כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2025

"אתה ומשפחתך מתכוננים לחתונת ראווה, ותוקעים אצבע בעין וסכין בלב של משפחות החטופים" אמרו המפגינים. "די לטירפוד ולשקרים! שלא תעז להרוס את הסיכוי האחרון! אין לך מנדט להרחבת הלחימה!".

עם זאת, במשטרה פינו את המפגינים ופתחו את הכביש לתנועה מספר דקות לאחר מכן, לקראת הגעת שיירת ראש הממשלה לאזור. לטענת הפעילים, חלק מהמפגינים עוכבו במקום.

כזכור, בשבוע שעבר משפחות החטופים ערכו "יום שביתה" במחאה על הרחבת המלחמה, כשמחאות רבות נרשמו ברחבי הארץ ואלפי מפגינים חסמו את הכבישים לתנועה. במטה משפחות החטופים קראו לציבור להפגין גם היום, לקראת עצרת נרחבת שתתקיים בכיכר החטופים ביום שלישי הקרוב.