יו"ר עוצמה יהודית, השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר, קורא לראשי סיעות הקואליציה להצהיר כי לא יאפשרו את כניסתו של בני גנץ לממשלה.
בסרטון קצר שפרסם הבוקר, אמר בן גביר: "אני מצפה מכל ראשי סיעות הקואליציה להבהיר בצורה חד משמעית: גנץ לא נכנס לממשלה".
הוא הסביר כי "הגענו להישגים בלי גנץ באיראן, הגענו להישגים בלי גנץ בחיזבאללה, הגענו להישגים בכל מיני גזרות. ואם אנחנו רוצים להגיע להישג בעזה – אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה".
בן גביר, גנץ המאויד רוצה להיכנס לממשלה, רק כי אתה וסמוטריץ מאיימים מידי יום להפיל את הממשלה!!08:41 24.08.2025
