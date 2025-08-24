יו"ר עוצמה יהודית, השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר, קורא לראשי סיעות הקואליציה להצהיר כי לא יאפשרו את כניסתו של בני גנץ לממשלה.

בסרטון קצר שפרסם הבוקר, אמר בן גביר: "אני מצפה מכל ראשי סיעות הקואליציה להבהיר בצורה חד משמעית: גנץ לא נכנס לממשלה".

הוא הסביר כי "הגענו להישגים בלי גנץ באיראן, הגענו להישגים בלי גנץ בחיזבאללה, הגענו להישגים בכל מיני גזרות. ואם אנחנו רוצים להגיע להישג בעזה – אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה".

