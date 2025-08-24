השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר, קורא לראשי סיעות הקואליציה להצהיר כי לא יאפשרו את כניסתו של בני גנץ לממשלה: "הגענו להישגים אדירים בלעדיו"

יו"ר עוצמה יהודית, השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר, קורא לראשי סיעות הקואליציה להצהיר כי לא יאפשרו את כניסתו של בני גנץ לממשלה.

בסרטון קצר שפרסם הבוקר, אמר בן גביר: "אני מצפה מכל ראשי סיעות הקואליציה להבהיר בצורה חד משמעית: גנץ לא נכנס לממשלה".

הוא הסביר כי "הגענו להישגים בלי גנץ באיראן, הגענו להישגים בלי גנץ בחיזבאללה, הגענו להישגים בכל מיני גזרות. ואם אנחנו רוצים להגיע להישג בעזה – אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה".