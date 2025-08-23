אחרי מצוד של יממה הצליחו כוחות צה"ל ללכוד את המחבל שיצא מכפר אל מועייר לפיגוע ירי. צפו בסמג"ד 1810 מספר על הפעילות

רס״ן ב׳, סמג״ד 1810 שבחטמ״ר בנימין, הגדוד שסייע בתפיסת המחבל שביצע את פיגוע הירי לעבר רועה הצאן הישראלי, סמוך לכפר אל מועייר שבבנימין מספר על הפעילות שלהם בסוף השבוע.

״בתוך פחות מיממה עצרנו כוחות הביטחון בפיקוד חטיבת בנימין את המחבל שביצע את הפיגוע בחמישי האחרון סמוך לכפר אל מועייר. במהלך המצוד, ביצענו תחקורים וסריקות וכן החרמת רכבים גנובים ואמצעי לחימה. נמשיך לפעול בכל עת כנגד הטרור בגזרה ולשמירה על ביטחון התושבים".

סמג"ד 1810 על תפיסת המחבל (דו"צ)

ביום חמישי פרסמנו בסרוגים כי מחבל ערבי יצא מהכפר אל מועייר, שלף אקדח וירה לעבר רועה צאן ישראלי. למחבל היה מעצור והנער שנפצע בראשו קל, נאבק בו והצליח להניס אותו. הוא פונה במצב קל לבית החולים. כוחות צה"ל ערכו מצוד אחרי המחבל והצליחו לתפוס אותו אתמול.