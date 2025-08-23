תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (שבת), סמוך לשעה 20:30, בצומת נבי מוסא שבמרחב בנימין. בתאונה היו מעורבים רכב ישראלי ורכב פלסטיני.
כונני מד"א "הצלה ללא גבולות" ממצפה יריחו, יהודה לוי, יוסי גבאי ונעם פרסבורגר, סיפרו כי עם הגעתם למקום הם הבחינו ברכב אחד הפוך וברכב נוסף בנתיב הנגדי. הם העניקו טיפול ראשוני לשלושה נפגעים.
פצוע פלסטיני במצב קשה פונה באמבולנס טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים שערי צדק. פצוע פלסטיני נוסף במצב קשה פונה על ידי ארגון הסהר האדום. פצועה ישראלית במצב קל פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים.
