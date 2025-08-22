פָּרָשַׁת רְאֵה היא פרשת השבוע הרביעית בספר דברים. היא מתחילה בפרק י"א, פסוק כ"ו ומסתיימת בפרק ט"ז, פסוק י"ז. לרוב קוראים את הפרשה לפני ראש חודש אלול.
הפרשה עוסקת בפירוט המצוות שיחייבו את עם ישראל אחרי הכניסה לארץ. אחרי פתיחה קצרה על האפשרות שניתנה לעם ישראל לבחור בין ברכה (קיום המצוות) וקללה (אי קיומן).
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 18:39. יציאת השבת: 19:52
תל אביב
כניסת השבת: 18:56. יציאת השבת: 19:54
חיפה
כניסת השבת: 18:50. יציאת השבת: 19:54
באר שבע
כניסת השבת: 18:56. יציאת השבת: 19:53
חברון
כניסת השבת: 18:59. יציאת השבת: 19:52
גוש עציון
כניסת השבת: 18:59. יציאת השבת: 19:52
אריאל
כניסת השבת: 18:45. יציאת השבת: 19:53
אילת
כניסת השבת: 18:43. יציאת השבת: 19:50
צפת
כניסת השבת: 18:50. יציאת השבת: 19:53
שימרית יצחק
שבת שלום ומבורך14:18 22.08.2025
