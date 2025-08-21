שריפה פרצה באיזור טבריה | המשטרה: לא להתקרב

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.08.2025 / 20:08

שריפה פרמה במחסן באיזור התעשיה בפוריה הסמוך לטבריה. בשלב זה לא דווח על נפגעים אך עשן כבד מיתמר מהמקום והמשטרה מבקשת להתרחק מהזירה

במשטרת ישראל התקבל דיווח לפני זמן קצר אודות שריפה במפעל באזור התעשייה סמוך לצומת פורייה. לוחמי כיבוי האש פועלים כעת בזירה ובמקביל החלו שוטרי המחוז הצפוני בפינוי האתר בשל עשן רב שנוצר כתוצאה מהשריפה. המשטרה מבקשת מציבור האזרחים מתבקש שלא להגיע למקום שלא לצורך וכן להישמע להנחיות השוטרים הפרוסים בשטח. תיעוד מהשריפה. צילום: איחוד הצלה סניף טבריה וסובב כנרת מדוברות איחוד הצלה נמסר כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב המברג בטבריה עקב דיווח על שריפה במחסן סמוך לגן אירועים. בשלב זה לא אותרו נפגעים בנפש. צוותי כיבוי פועלים בזירה. 11 צוותי כיבוי, קריסה חלקית של המבנה מדוברות כבאות והצלה במחוז צפון נמסר כי נכון לשעה זו (20:05) 11 צוותי כיבוי פועלים בשריפה שהחלה במחסן והתפשטה למבנה נוסף. המאמץ המרכזי מתמקד במניעת התפשטות האש ובהגנה על מפעלים סמוכים ועל מתחם אירועים צמוד. חלק מגג המבנה קרס כתוצאה מעוצמת הבעירה, והכוחות מתמודדים עם עשן כבד שממלא את האזור. רב רשף שמוליק אחיטוב, מפקד האירוע:

״אנחנו פועלים בכוחות גדולים במטרה לבלום את האש, תוך מיקוד המאמץ בהגנה על המפעלים הסמוכים ועל מתחם האירועים. לוחמי האש עובדים בתנאים מורכבים מאוד של עשן כבד וקריסת חלקי מבנה״. כבאות והצלה לישראל מבקשת מהציבור להישמע להנחיות המשטרה ולא להגיע לאזור השריפה כדי לאפשר לכוחות הכיבוי לפעול בצורה מיטבית.

תגיות: איחוד הצלה, טבריה, משטרת ישראל, פוריה, שריפה