מזג אוויר לימים הקרובים: במהלך סוף השבוע תורגש עליה הדרגתית בטמפרטורות עם עומסי חום כבדים, במיוחד באזורי ההרים ופנים הארץ, כאשר הקלה צפויה רק בתחילת השבוע הבא.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. הקלה בעומס החום.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים