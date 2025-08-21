בית המשפט לערעורים בניו יורק קיבל את ערעורו של הנשיא טראמפ וביטל את פסק הדין לפיו עליו לשלם 515 מיליון דולר בתביעה אזרחית שהוגשה נגדו

בית המשפט לערעורים בניו יורק ביטל את העונש הכבד שהוטל על הנשיא טראמפ בסך יותר מ-515 מיליון דולר, בפרשת ההונאה האזרחית בה טראמפ נאשם שזייף דוחות כספיים. הדיון נערך בהרכב של חמישה שופטים. עם זאת, למרות שהעונש נדחה, בית המשפט השאיר פתח לערעורים לערכאות גבוהות יותר.

דונלד טראמפ הואשם בניו יורק בתביעה אזרחית, בניפוח ערך נכסיו בדו"חות כספיים למטרת קבלת הלוואות וביטוחים טובים יותר. ב-2024 נפסק נגדו קנס של מעל 500 מיליון דולר. הקנס המקורי עמד על כ 355 מיליון דולר אך עם הזמן הצטברה ריבית וניפחה את הקנס. כעת כאמור בית המשפט לערעורים ביטל את הקנס, בטענה שהוא מופרז אך השאיר את קביעת ההונאה על כנה.