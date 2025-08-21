מהומות אלימות במשחק גביע הסודאמריקנה בין אינדפנדיינטה לאוניברסידד דה צ’ילה הובילו למותם של שלושה אוהדים, עשרות פצועים ו-300 עצורים

לילה טראגי בדרום אמריקה: משחק שמינית גמר גביע הסודאמריקנה, בין אינדפנדיינטה הארגנטינאית לאוניברסידד דה צ’ילה, הסתיים באירועי אלימות קשים שהובילו למותם של שלושה אוהדים ולעשרות פצועים.

המהומות פרצו בתחילת המחצית השנייה, כאשר אוהדים מצ’ילה, שישבו ביציע העליון, החלו להשליך כיסאות, בקבוקים ואף פצצות תאורה לעבר יציעי אינדפנדיינטה שמתחתיהם. המתקפה יצרה פאניקה והובילה להתפרצות אלימה בכל רחבי האצטדיון. המשחק הופסק מיד, והשחקנים ירדו לחדרי ההלבשה.

סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות הציגו אלימות קשה בין האוהדים, כולל מכות אכזריות ודחיפות מגובה רב. חלק מהאוהדים הצ’יליאנים אף נפלו אל מחוץ ליציעים ונפצעו באורח קשה. על פי הדיווחים, שלושה בני אדם איבדו את חייהם.

21.08.2025 Copa Sudamericana.

Atlético Independiente🇦🇷 attacked Universidad de Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/WoDrvLySIV — Ultrasshop.com (@ultrasshopcom) August 21, 2025

המשטרה המקומית התערבה באיחור, ולאחר קרבות קשים ביציעים וברחובות הסמוכים עצרה כ-300 מעורבים.

לאחר האירועים, שני המועדונים פרסמו הודעות גינוי. אוניברסידד דה צ’ילה הטילה את האחריות על מארגני המשחק שהציבו את אוהדיה מעל יציע המארחת, בעוד אינדפנדיינטה קראה להרחיק את “המיעוט האלים שמכתים את שם המועדון”. נשיא צ’ילה, גבריאל בוריק, דרש חקירה מיידית, וקונפדרציית הכדורגל הדרום-אמריקנית (CONMEBOL) הודיעה כי המשחק בוטל והנושא יועבר לוועדה המשמעתית.