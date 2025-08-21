בהמשך לפרשה שהתפוצצה לפני כשלושה חודשים, במהלכה נחשפה הונאה שיטתית של כדורגלנים מליגת העל והליגות הנמוכות מול הביטוח הלאומי, חקירה משותפת של אגף החקירות בביטוח הלאומי והיחידה לפשעים במרחב ציון תופסת תאוצה. עד כה נחקרו כ-50 שחקנים, חלקם מספר פעמים, בחשד לקבלת נכויות פיקטיביות וגזל כספים מהקופה הציבורית.

מהחקירה עולה כי חלק מהשחקנים היו מודעים ל"קשר השוחדי" שהתקיים לכאורה בין עורך דין שייצג אותם לבין רופא פוסק. התכתבויות שהוטחו בפניהם חושפות אמירות מפלילות. באחד המקרים, עורך הדין אמר לשחקן: "אם לא החרדים והערבים אנחנו נפיל את הביטוח הלאומי", והשחקן השיב: "צודק". בציטוט אחר, עורך הדין הצהיר: "עד שלא יהיו לו (לשחקן) 3 בתים שביטוח לאומי שילם עליהם, אני לא עוצר, בעזרת השם, גם אצלך".

במהלך החקירה התגלה כי מעגל החשודים רחב יותר ממה שחשבו בתחילה. גם שופטי כדורגל ומבקרי שופטים נחקרו והודו במיוחס להם. אמש אף נחקרו שלושה מנהלי קבוצות: הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים והפועל חיפה. בחלק מהמקרים, כספים ששולמו על ידי הביטוח הלאומי הועברו ישירות לקבוצות, שהתחייבו כעת להשיבם.

החקירה חשפה גם מקרה חמור נוסף: בקבוצת ליגת על נתפס "רופא" שהתחזה לרופא מוסמך, אף שנכשל בבחינות ההסמכה. הוא הנפיק אישורים רפואיים מזויפים לשחקנים ואף עשה שימוש בחותמות של רופאים מוסמכים כדי לסייע להם להגיש תביעות שווא לביטוח הלאומי.

במסגרת הדברים, ציין אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות בביטוח הלאומי, כי מדובר ב"חקירה מאוד סבוכה ומורכבת", והדגיש כי "לא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו כדין". התיק כולו מלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום פלילי.