פרטים חדשים פורסמו על התקרית הקשה בחאן יונס, כשמחקירה ראשונית עולה כי מעל 15 מחבלים יצאו מפירים וניסו לחדור לצוך מגנן של כוחות צה"ל. 10 מחבלים חוסלו בחילופי האש, וכ-8 נוספים נמלטו

שעות אחרי שדווח על סיכול המתקפה הנרחבת נגד כוחות צה"ל בעזה, כעת (רביעי) מתפרסמים פרטים נוספים על התקרית שבה מחבלים חמושים ניסו לחדור למוצב. במקביל פורסם תיעוד שהציג את רגעי תקיפת המחבלים בחאן יונס.

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

מחקירה ראשונית עולה כי האירוע החל סמוך לשעה 9:00 הבוקר, כשמעל 15 מחבלים יצאו ממספר פירים בסמוך למגנן של גדוד נחשון של כפיר בדרום חאן יונס. המחבלים ביצעו ירי משולב של נק״ל ונ״ט לעבר המגנן, ומספר מחבלים חדרו וחוסלו בקרבות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר.

כתוצאה מהירי, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. בסגירת מעגל ותפעול מהיר, לוחמי הגדוד בשיתוף חיל האוויר חיסלו כ-10 מחבלים בהיתקלות פנים מול פנים ובסגירות מעגל מהאוויר. כ-8 מחבלים נמלטו חזרה לפיר, והכוחות ממשיכים במאמץ לאתר ולחסל אותם.