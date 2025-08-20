צה"ל נערך למבצע קרקעי רחב היקף בעיר עזה, שמטרתו להכריע את ארגון חמאס. על פי ההיערכות, התמרון יתבצע באמצעות חמש אוגדות, 12 צוותי קרב חטיבתיים, וחטיבות מרחביות נוספות מאוגדת עזה.

דבריי ראש הממשלה, צילום: לע״מ.

כוחות צה"ל כבר פועלים בשטח. חטיבת גבעתי נכנסה לפעולה לאחרונה לצד חטיבת הנח"ל וחטיבה 7, הפועלות במרחבים הסמוכים לעיר עזה, כדוגמת שכונות סג'עייה וזייתון. כוחות אלו פועלים כעת תחת אוגדות 99 ו-162. שאר האוגדות שייקחו חלק בפעולה הן אוגדות סדירות.

לקראת הפעולה, יוקמו בתי חולים שדה בסיוע ארגונים בינלאומיים, ויוגדלו מרחבי הסיוע הקיימים.

עוד באותו נושא תכנית התקיפה אושרה: "עזה לא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר" 08:12 | אוריאל בארי 2 0 😀 👏

במסגרת ההיערכות, יוארך משך השירות של גדודי מילואים המשרתים כיום בין 30 ל-40 ימים. בנוסף, החל מגיוס מילואים שייצא לדרך ב-2 בספטמבר, יגויסו כ-60 אלף לוחמים. גיוס זה יהיה מדורג וימשיך לתוך נובמבר ואף לתוך השנה הבאה. בשיא, צפויים לשרת כ-130 אלף לוחמי מילואים.

"המטרה היא להכריע את חמאס", נמסר מצה"ל, תוך הדגשה כי זוהי המטרה העליונה, ולשם כך פועלים הכוחות כדי להתקרב ככל הניתן להכרעת הארגון, בהתאם להנחיית הדרג המדיני. לפי הערכות הצבא, לחמאס נותרו שתי חטיבות לחימה פעילות מתוך חמש: חטיבת עזה וחלק מחטיבת מחנות המרכז.