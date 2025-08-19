עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו וטענה כי "הוא מציב תנאים בלתי ישימים בכוונה כמכשול. המנדט היחיד שיש לך הוא הסכם כולל על כל החטופים וסיום המלחמה"

עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, נשאה היום (שלישי) הצהרה לתקשורת יחד עם בני משפחות החטופים, זאת על רקע הדיווחים על הסכמת חמאס למתווה עסקה חלקית. בדבריה פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו וקראה לו לקבל את ההסכם ולהשיב את החטופים – כשהאשימה אותו בטרפוד העסקאות הקודמות.

"הציבור צריך לדעת את האמת: לפני כחודש ימים היינו קרובים מאי פעם לחתימה על עסקה. אמנם עסקה חלקית אבל מתווה ויטקוף, שהיה מכניס את ישראל למו"מ אינטנסיבי ומחייב להשבת החטוף האחרון וסיום המלחמה" אמרה. "כמו בהסכם האחרון שממשלת ישראל פוצצה טרם הגעתו לשלב ב', גם הפעם נתניהו חישב את שיקוליו הפוליטיים והחליט לפוצץ. בעוד צוותי המו"מ שבו לביתם, מתן שלי ועוד חטופים חיים נותרו מאחור ועוברים שואה כבר 683 ימים במנהרות ההשמדה. העיקר שהבוס מבסוט".

עוד באותו נושא גורם מדיני בכיר: המדיניות לא השתנתה, לא נשאיר אף חטוף מאחור 16:12 | אוריאל בארי 2 1 ❤️

"שערו בנפשכם: לו מתווה ויטקוף היה נחתם לפני כחודש ימים, וממשלת ישראל הייתה מוכנה לדון על סיום המלחמה, כבר היינו עסוקים עכשיו בקבלת חטופים חיים לטיפול ושיקום ובהבאת חטופים חללים למנוחת עולם" הוסיפה. "יכולנו למנוע מוות נוסף של לוחמינו".

לטענתה, "נתניהו משקר כשהוא אומר אנחנו מוכנים לעסקה כוללת וסיום המלחמה. הוא מתכוון להמשיך בתורת הסלקציה שלו, ומציב תנאים בלתי ישימים בכוונה כמכשול. מהמלחמה הכי צודקת הגענו למלחמת הישרדות השלטון. מלחמה בה מוקרבים אזרחים וחיילים היא אינה דרכנו".

בסיכום צנגאוקר פנתה לנתניהו והבהירה כי "הפעם לא ניתן לך לטרפד. המנדט היחיד שיש לך הוא הסכם כולל על כל החטופים וסיום המלחמה. בסרטון של מתן, הוא אמר כי הוא מתגעגע למשפחתו וגם אנחנו מתגעגעות אליו. אל תפריד בינינו. לך להסכם כולל וסיים את המלחמה. כדי למנוע מלכודות מוות של חיילינו הגיבורים, מתוך הבנה שהמחירים והתנאים לסיום המלחמה, הם בסך הכל מחיר המחדל רשום על שמך. זהו מחיר ההפקרה".