הסתיו הישראלי מציע מגוון חוויות תרבותיות ותיירותיות, מסיורי סליחות מרגשים בירושלים ואירועי "חודש התיירות הישראלית" ועד חידוש טיסות לבאקו ומוצרי יוקרה חדשים

הסתיו הישראלי מעבר לפינה, ומביא עמו רוח של התחדשות, חיבור לשורשים וחוויות תרבותיות ותיירותיות מרגשות. מתפילות סליחות באתרי מורשת ועד טיסות חדשות לקווקז, הנה כמה מהחוויות המובילות שמחכות לכם בחודשים הקרובים.

סליחות בירושלים: חיבור עמוק למסורת

בלילות אלול, כשצלילי התפילות העתיקות מהדהדים ברחובות העיר העתיקה בירושלים, מתעוררת הזדמנות ייחודית להתחבר לשורשים. אתרי מורשת עולמית כמו מערת צדקיהו וטיילת החומות פותחים שעריהם לסיורי סליחות מיוחדים, המשלבים תפילות, מופעי אור-קולי וחוויות רוחניות. ביום חמישי, 18.9.25, יתקיים סיור מודרך על טיילת החומות, המציע מסע מרגש בין נופי העיר העתיקה. ניתן לתאם סיורי קבוצות או מפגשים אישיים דרך אתר "פמ"י".

במקביל, מיזם האירוח הביתי "נשים וסיפורים בירושלים" מציע מפגשי סליחות אותנטיים בבתי תושבות העיר, החל מ-25.8.25 ועד ערב יום הכיפורים. החוויות כוללות סדנאות אפייה, הפרשת חלה, סיורים בסמטאות נחלאות עם פיוטים, ואפילו מפגשים עם אמניות חרדיות בעין כרם. המפגשים מתאימים לנשים וגברים, ליחידים ולקבוצות, ומלווים בכיבוד קל או ארוחות בתשלום נוסף. פרטים באתר המיזם.

חידוש טיסות לבאקו עם ארקיע

חברת ארקיע מחדשת את טיסותיה הישירות לבאקו, בירת אזרבייג’ן, החל מ-28.10.25, עם שלוש טיסות שבועיות. היעד, שצובר פופולריות בקרב ישראלים, מציע שילוב של נופים מרהיבים, תרבות עשירה ומחירים נוחים, לצד הזדמנויות עסקיות. זהו זמן מושלם לתכנן חופשה חורפית ייחודית.

חודש התיירות הישראלית: חיזוק הכלכלה המקומית

משרד התיירות משיק את "חודש התיירות הישראלית" בנובמבר הקרוב, במטרה לעודד תיירות פנים ולתמוך בעסקים שנפגעו במלחמה. המיזם יציע הופעות, סיורים ואירועי תרבות בכל רחבי הארץ, עם דגש על אזור שונה בכל שבוע. עסקי תיירות מוזמנים להצטרף עד סוף אוגוסט דרך האתר הרשמי: הרשמה. המיזם צפוי למשוך כ-100,000 מבקרים ולחזק את הכלכלה המקומית.

חוויות ליליות בעין קשתות

באתר עין קשתות מתקיימים סיורי ערב מודרכים עם מיצג לילי חדש, המשלב תאורה מיוחדת וקולות מהכפר הקדום. הסיור כולל סרטון אנימציה המוקרן על קירות בית הכנסת, המספר על חיי הקהילה היהודית במאה השישית ועל תעשיות היין, השמן והטקסטיל. החוויה מתאימה למשפחות ומעניקה מבט מרתק על המורשת. לפרטים: 04-6851002.

סיפור ציוני במרכז המבקרים ע"ש משה נובומייסקי

במרכז המבקרים ע"ש משה נובומייסקי בים המלח תוכלו לצאת למסע היסטורי מרתק בעקבות חזונו של נובומייסקי, מייסד חברת האשלג הארצישראלית. הסיורים משלבים טכנולוגיית VR ומולטימדיה, המחיים את סיפור המקום ואת גבורת העובדים. החוויה מתאימה לכל הגילים ומציעה חיבור מוחשי למורשת הציונית.

פתרונות קולינריים לשגרת הילדים

לקראת שנת הלימודים, מאסטר שף מציגה את סדרת TIK-TAK – תבשילי נודלס להכנה מהירה באריזה אישית עם מכסה ייעודי. הסדרה כוללת ארבעה טעמים: בקר, עוף, פיקנטי ואסיאתי חריף, המותאמים לילדים. פתרון אידיאלי לארוחה מהירה בבית או בדרכים, בכשרות בד"צ בית יוסף.

כדוריות בושם לכביסה

מותג Arm & Hammer משיק את ODOR BLASTERS, כדוריות בושם לכביסה בטכנולוגיה לנטרול ריחות לא נעימים. הסדרה מגיעה בשני ניחוחות – בוטני רענן ופרץ רעננות – ומתאימה לכל סוגי המכונות והבדים. פשוט הוסיפו לתוף הכביסה ותיהנו מניחוח עוצמתי לאורך זמן.

שמפו יבש בניחוח קייצי

Batiste משיק מהדורה מוגבלת של שמפו יבש Sweetie בניחוח מלון קייצי. הפורמולה, המשלבת עמילן אורז, טלק וסיליקה, מרעננת את השיער, סופחת שומנים ומוסיפה נפח בלי צורך בחפיפה. מושלם לימי הקיץ החמים.

NYX Professional Makeup נוחת בישראל

מותג האיפור NYX Professional Makeup מגיע לישראל עם 300 מוצרים מקצועיים, המושקים ברשתות הפארם והפרפומריות. הקמפיין, בכיכובן של פריס הילטון וסוויטי, מציג מוצרי דגל כמו שמן שפתיים FAT OIL, סומק BUTTERMELT, ג’ל גבות THE BROW GLUE ופריימר THE FACE GLUE. הקמפיין הדיגיטלי והצבעוני מדגיש את המסר: "Know If You NYX You".

יוקרה במלון שטרקמן ארנה

מלון הבוטיק שטרקמן ארנה בנהריה משיק מוצרי טיפוח של BVLGARI מסדרת Green Tea בכל חדרי המלון, כחלק משיתוף פעולה עם סאן בודי ישראל. המהלך ממצב את המלון כיעד יוקרתי בצפון, עם חווית אירוח ברמה בינלאומית.

מלונות חדשים מקבוצת שבט אחים

קבוצת שבט אחים מקימה שני מלונות חדשים, כחלק ממאמץ לקדם תיירות פנים ונכנסת. הביקור של מנכ"ל משרד התיירות בריזורט דרים איילנד ליד אשקלון חשף את התוכניות לעתיד, שצפויות לחזק את התיירות באזור.

צלילי לילה בצפון הנגב

אירועי "צלילי לילה" בצפון הנגב מזמינים תושבים לבקר ללא תשלום באתרי מורשת כמו מצפה גבולות, מוזיאון מורשת צאן ברזל והגדת חבל ימית. הסיורים המודרכים מספרים את סיפורי החלוצים שהקימו את האזור. הרשמה מראש נדרשת.

מסע מדעי בטכנודע חדרה

טכנודע חדרה מציע הפנינג קיצי לילדים תחת הכותרת "מסע במנהרת הזמן". הפעילויות כוללות סדנאות מדעיות, תצוגות מולטימדיה ומשחקים נוסטלגיים. בפלנטריום יוקרן סרט על התפתחות הטלסקופים, מגלילאו ועד טלסקופ החלל האבל, לחוויה חינוכית ומרתקת.

הסתיו הישראלי מזמין אתכם לצאת למסע של חיבור – למורשת, לתרבות ולחוויות חדשות. בין אם תבחרו בסיורי סליחות, חופשה בבאקו או חוויה קולינרית, זה הזמן להתחבר מחדש לעצמכם ולישראל.