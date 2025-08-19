הקרע בקואליציה. יו”ר יהדות התורה, ח״כ יצחק גולדקנופף, הודיע היום כי סיעתו תתנגד להגדלת “הקופסא הביטחונית” למשרדיה של השרה סטרוק, במסגרת עדכון סדרי העדיפויות בתקציב המדינה לשנת 2025.
לפי גולדקנופף, “לא ייתכן שיקצצו שוב ושוב בתקציבי החינוך של ילדי הציבור החרדי לטובת תקציב שיעדיו ומטרותיו לוטים בערפל”. הוא קרא לממשלה למצוא פתרונות אחרים למימון הוצאות הביטחון מבלי לפגוע בחינוך ובשירותים החברתיים.
משרד האוצר מסר כי הממשלה מבקשת לשנות את הקצאת התקציב הקיימת על רקע מבצע ‘עם כלביא’ והמשך הלחימה ברצועת עזה, תוך תעדוף הוצאות ביטחוניות ואזרחיות והאצת הצמיחה במשק. בין ההקצאות החדשות: מתווה להקלת יציאת עובדים לחל”ת, הצבת מיגוניות ושיפוץ מקלטים, ושיפוי לרשויות על הוצאות חירום.
הכיסוי התקציבי מגיע בעיקר מהפחתת הקצאות ליישום הסכמים קואליציוניים ומתקציב להטבות מס, לצד הפחתה רוחבית של 3.35% בתקציבי משרדי הממשלה לשנת 2026.
דוברות האוצר הדגישה כי השינויים נעשים מתוך מחויבות לניהול תקציב אחראי ולהפחתת הגרעון הפיסקלי שעלול להטיל נטל על הציבור.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
מרש
אני לא מאמין שאני אומר את זה, אך אני מעדיף כבר בחירות שיעיפו את הפרזיטים האלה מהכנסת13:19 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יו
בסוף אין כסף למימון כל מגוון הטפילויות שזכינו בו. מאבק בין צבועים על שאריות זה מצב טבעי13:09 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סמוטריץ והחרדים גונבים ביחד את הקופה הציבורית
ולביבי לא איכפת דואג רק למשפחה שלו13:06 19.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר