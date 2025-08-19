ח״כ יצחק גולדקנופף הודיע כי סיעתו תתנגד להגדלת “הקופסא הביטחונית” למשרדיה של השרה סטרוק, מחשש לפגיעה בתקציבי החינוך של הציבור החרדי. כרגע לא ברור שיש לממשלה רוב

הקרע בקואליציה. יו”ר יהדות התורה, ח״כ יצחק גולדקנופף, הודיע היום כי סיעתו תתנגד להגדלת “הקופסא הביטחונית” למשרדיה של השרה סטרוק, במסגרת עדכון סדרי העדיפויות בתקציב המדינה לשנת 2025.

לפי גולדקנופף, “לא ייתכן שיקצצו שוב ושוב בתקציבי החינוך של ילדי הציבור החרדי לטובת תקציב שיעדיו ומטרותיו לוטים בערפל”. הוא קרא לממשלה למצוא פתרונות אחרים למימון הוצאות הביטחון מבלי לפגוע בחינוך ובשירותים החברתיים.

משרד האוצר מסר כי הממשלה מבקשת לשנות את הקצאת התקציב הקיימת על רקע מבצע ‘עם כלביא’ והמשך הלחימה ברצועת עזה, תוך תעדוף הוצאות ביטחוניות ואזרחיות והאצת הצמיחה במשק. בין ההקצאות החדשות: מתווה להקלת יציאת עובדים לחל”ת, הצבת מיגוניות ושיפוץ מקלטים, ושיפוי לרשויות על הוצאות חירום.

הכיסוי התקציבי מגיע בעיקר מהפחתת הקצאות ליישום הסכמים קואליציוניים ומתקציב להטבות מס, לצד הפחתה רוחבית של 3.35% בתקציבי משרדי הממשלה לשנת 2026.

דוברות האוצר הדגישה כי השינויים נעשים מתוך מחויבות לניהול תקציב אחראי ולהפחתת הגרעון הפיסקלי שעלול להטיל נטל על הציבור.