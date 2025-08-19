זלנסקי לא פוסל חילופי שטחים עם רוסיה, אך מציין כי מדובר בעניין מורכב. מזכיר המדינה רוביו מדגיש כי ויתורים משני הצדדים הכרחיים להשגת שלום.

נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, לא דחה באופן מוחלט את האפשרות של חילופי שטחים עם רוסיה, כך עולה מדיווח של "וול סטריט ג’ורנל". בשיחות עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כינה זלנסקי את הנושא "קשה" והסביר כי החוק האוקראיני אוסר על ויתור על שטחים, אך הבהיר כי עשוי לשקול חילופי שטחים פרופורציונליים במידה והם יתקיימו בהסכמה.

ההתייחסות של זלנסקי מגיעה על רקע דיונים בינלאומיים נרחבים על סיום המלחמה, בהם מדינות המערב מנסות לגשר בין עמדות הצדדים ולמצוא פתרונות מעשיים לבלימת הסכסוך. מדובר בנושא רגיש ביותר, שכן חילופי שטחים כרוכים בשיקולים פוליטיים, ביטחוניים וחוקתיים, ויש להם השלכות ארוכות טווח על יציבות המדינה.

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, הדגיש כי כל צד – גם רוסיה וגם אוקראינה – יצטרך לבצע ויתורים טריטוריאליים כדי להגיע להסכם שלום. לדבריו, מדובר בתהליך מורכב ולעיתים אף "לא הוגן", אך הכרחי להשלמת הלחימה. לפי רוביו: "ההחלטה הסופית בנוגע לגבולות תלויה בפוטין ובזלנסקי, ותפקיד ארצות הברית הוא להבטיח תקשורת ישירה וברורה בין הצדדים".

גורמים מערביים מציינים כי התייחסותו של זלנסקי מראה גמישות וניסיון להתמודד עם מציאות הלחימה בשטח. בעוד שחילופי שטחים עשויים להיות שנויים במחלוקת פנים-אוקראינית, חלק רואים בהם כורח המציאות, שכן רוסיה כבר מחזיקה בחלקים נרחבים מהמדינה, והציפייה לכבוש אותם חזרה רחוקה מלהיות מציאותית.