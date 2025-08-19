בסיורו הרשמי הראשון כיו”ר ועדת החוץ והביטחון בשומרון, הבהיר ח”כ בועז ביסמוט כי בעיניו ריבונות ביהודה ושומרון קודמת לתהליכי נורמליזציה אזוריים

יו”ר ועדת החוץ והביטחון הנכנס, ח”כ בועז ביסמוט (הליכוד), קיים אתמול (שני) את סיורו הרשמי הראשון בשומרון. הוא התארח אצל ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ובמהלך היום ביקרו השניים ביישובים, חוות ותצפיות ביטחוניות באזור. אליהם הצטרף גם יוני הישראלי, יו”ר סניף הליכוד בשומרון.

במהלך הסיור הביע ביסמוט תמיכה בהתיישבות ואמר כי החלת ריבונות ביהודה ושומרון חשובה אף יותר מתהליכי נורמליזציה:

“נורמליזציה זה חשוב, אבל החלת ריבונות זה אפילו יותר. המלחמה הזו חייבת להסתיים בניצחון, וריבונות זו הכרעה וניצחון”, אמר. לדבריו, הבחירה לקיים את הסיור הראשון שלו בתפקיד בשומרון נועדה לשדר מסר ברור: “השומרון הוא הבית שלי. אני הרבה יותר בבית כאן מאשר בכל מקום אחר בעולם”.

צילום: רועי חדי

דגן מצדו בירך את ביסמוט על כניסתו לתפקיד, וחזר על קריאתו לממשלת ישראל להחיל ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון:

“מול הצונאמי המדיני והטרור, אנחנו אומרים, זו הארץ שלנו. ריבונות היא הצדק ההיסטורי וגם הניצחון האמיתי במלחמה שנכפתה עלינו”, אמר.

כזכור, בתקופה האחרונה הגביר דגן את הקצב במאבקו להחלת ריבונות, בין היתר באמצעות פגישות עם בכירי ממשלה וחברי כנסת, סיורים עם גורמי ביטחון ומשלחות מחו”ל, ובקריאה פומבית לנצל את חלון ההזדמנויות המדיני שנפתח לאחר המלחמה.