נשיא ארצות הברית טראמפ הסביר בפסגה המדינית האירופאית, מדוע הוא מתנגד להפסקת אש זמנית בין אוקראינה ורוסיה.

לאחר פגישתו בחדר הסגלגל של הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, עם מנהיג אוקראינה זלנסקי, טראמפ מקיים פסגה כוללת עם מנהיגי מעצמות אירופה. במהלך שתי הפגישות, הפתיע טראמפ והביע התנגדות להפסקת אש בין אוקראינה ורוסיה.

במהלך הפגישה הראשונה, בין הנשיא זלנסקי והנשיא טראמפ בבית הלבן, הסביר הנשיא טראמפ: “הפסקת אש זה נחמד כי זה מפסיק את ההרג, אבל זה זמני. אנחנו רוצים להפסיק את הלחימה לתמיד”.

לאחר מכן, עבר טראמפ לפסגה כוללת עם כלל מנהיגי מעצמות אירופה, ביניהן: נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת איטליה ג’ורג’יה מלוני, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב, ומזכ”ל נאט”ו מארק רוטה.

עוד באותו נושא טראמפ וזלנסקי נפגשו: וסירבו לחשוף אם אוקראינה תוותר על שטח 21:00 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

במהלך הפגישה, טראמפ הסביר את דבריו בחדר הסגלגל ואמר: “כולנו פה תמכנו בהפסקת אש קודם כל, ואז לעבוד על הסכם שלום מקיף. אבל זה לא קורה נכון לעכשיו, הסכם מקיף הוא אפשרי בעתיד הנראה לעין. זה חשוב שנגיע כעת להסכמות ביטחוניות משותפות”.