יו”ר מפלגת זהות משה פייגלין פנה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ודרש לכנס את הקבינט ולשנות את מטרות המלחמה: “חטופינו מורעבים בעזה מפני ששנתיים אנחנו נמנעים מלהכריע. עלינו לעשות הכול כדי לנצח”

יו”ר מפלגת זהות, משה פייגלין, פנה הערב (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב בו קרא לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני באופן מיידי ולשנות את מטרות המלחמה. בדבריו הזהיר כי הימנעות מלעשות זאת – תוביל לפגיעה קשה במחנה הימין.

“אדוני ראש הממשלה, התעוררנו הבוקר לעוד כותרות פוליטיות לפיהן אתה עוסק עכשיו בהיערכות לבחירות בתצורות שונות, במקום להתמקד בכינוס הקבינט ובהורדת הפקודה לכיבוש מהיר והשלטת משטר צבאי ישראלי מלא בכל רצועת עזה. רק פקודה כזו תביא ניצחון” אמר פייגלין במכתבו. “אנו עובדים לילות כימים על חיבור פנימי אמיתי בין כל חלקי המחנה הלאומי האמוני מתוך כוונה לבנות קונסטרוקציה משותפת שתבטיח ייצוג משמעותי למצביעים האמונים-ציונים. אנו שבים וקוראים לך להתרכז במשימה היחידה שאמורה להעסיקך עכשיו – והיא הניצחון המוחלט שהבטחת”.

“אני שב וקורא להתאחד מאחורי דרישתם של שרי הימין, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ’, ולכנס לאלתר את הקבינט כדי לשנות את מטרות המלחמה” הוסיף. “חטופינו מורעבים בעזה מפני ששנתיים אנחנו נמנעים מלהכריע. עלינו לעשות הכול כדי לנצח – גם בידיעה שהסתערות עלולה להעמיד את חייהם בסכנה. זו האמת הקשה וצריך לומר אותה באומץ: הניצחון הלאומי קודם לחטופים. יש מחיר לחירות הלאומית ויש מחיר להכרעה. כל “עסקה” – כלומר כניעה – תוליד עוד זוועות, עוד חטיפות, ותפרק את מדינת ישראל לדעת”.

עוד באותו נושא בן גביר מאשים את נתניהו: “כניעה לחמאס, בכיה לדורות” 18:10 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

פייגלין ציין כי “לאחר סבב שיחות רחב עם שרים וחברי כנסת מן המחנה הלאומי–האמוני והאידאולוגי אנו קובעים: העם, הלוחמים ואנשי המילואים מוכנים לבליץ האחרון – אבל חייבת להיות לו הגדרת מטרה אחרת וברורה: ניצחון! הברית הלאומית–האמונית דורשת כינוס מיידי של הקבינט, מתן פקודת כיבוש והכרעה של כל רצועת עזה, והשלטת משטר צבאי ישראלי מלא. רק כך יושג הניצחון ורק כך יושב הביטחון לישראל”.

“אני פונה אליך ישירות: עומדות בפניך שתי אפשרויות – לשנות כעת את מטרות המלחמה, להוביל להכרעה, ולקבל את תמיכת כל הברית הלאומית–האמונית במהלך שיירשם לזכותך כניצחון היסטורי; או להמשיך בדשדוש הפוליטי, שיביא להפלת ממשלתך ולהקמת ממשלת שמאל” סיכם פייגלין. “הבחירה בידיך”.