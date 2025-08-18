חמאס הסכים להצעה לשחרור החטופים, הכוללת שחרור כ־140 אסירים פלסטינים כבדים ומאות נוספים, נסיגת ישראל מרוב הרצועה, הפסקת אש של 60 יום ותחילת תהליך סיום המלחמה.

מקורות ערביים דיווחו היום על ההצעה המדויקת לה הסכים חמאס במסגרת המו”מ לשחרור החטופים מול ישראל. ההצעה כוללת נסיגות ברורות, שחרור אסירים ותנאים כספיים שישראל צפויה לשלם, לצד פירוט על המחבלים שעתידים להשתחרר.

לפי הדיווחים, ההסכם מתכנן שחרור של כ־140 אסירים פלסטינים, רובם רוצחים כבדים המחזיקים במאסר עולם ומורשעים במעשי טרור, בנוסף למאות אסירים פלסטינים נוספים המוחזקים על עבירות קלות יותר, רובם עם עונשי מאסר של עד 15 שנים.

עוד נמסר בעיתון הלבנוני המקורב לחיזבאללה, אל־מיאדין, כי ישראל תידרש להסיג את רוב כוחותיה מרצועת עזה ולהתפשר על חלקים נרחבים מהשטח בו החזיקה. ישראל תוכל להחזיק בפרימטר מוגבל בלבד, כאשר אזורים צמודי גדר כמו שג’עאיה ובית להאיה יישארו ללא פרמטר.

בנוסף לכך, על פי דיווחים נוספים בעולם הערבי, ישראל אף תידרש לשחרר את “כלל העצורים הפלסטיניים מתחת לגיל 18” אשר מוחזקים בישראל באשמת מעשי טרור.

עוד באותו נושא טראמפ נגד סיום המלחמה: “החטופים יוחזרו רק כשחמאס יושמד” 16:13 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

תנאים אלה ניתנים בתמורה לשחרור עשרה חטופים ישראלים חיים, וכן כ־18 חטופים שנהרגו בשבי החמאס. ההסכם צפוי לכלול הפסקת אש למשך כ־60 יום, שתהווה לפי דרישת חמאס תחילתו של תהליך סיום המלחמה.