בשלב נוסף בניסיון לנקות את הזירה הפנים־איראנית מחדירות מודיעיניות, משמרות המהפכה של איראן וארגון הטרור האפגאני טאליבן הגיעו לעסקת שיתוף פעולה חדשה, שמטרתה איתור ולכידת מרגלים מערביים באזור.

גורמי מודיעין במערב מזהירים כי מדובר בצעד שעלול לסכן לא רק סוכנים בריטיים ואמריקנים אלא גם אנשי מודיעין ישראלים שפועלים בחשאיות בזירה.

לפי דיווחים זרים, משמרות המהפכה פועלים כעת נגד מרגלים בריטיים תוך שימוש ברשימה סודית שהודלפה ממשרד ההגנה בלונדון לידי הטאליבן. ברשימה מופיעים שמותיהם של אפגנים שביקשו מקלט בבריטניה – בהם חיילים ששירתו בצבא הבריטי, אנשי מודיעין ואף לוחמי כוחות מיוחדים. חלקם, כך נטען, נמלטו לאיראן כדי להימנע מנקמת הטאליבן, וכעת עלולים להפוך יעד ישיר בידי מנגנוני הביטחון האיראניים.

עוד דווח כי משלחת של בכירי משמרות המהפכה, שפעלה מאחורי גבו של הממשל האזרחי בטהראן, המריאה בשבוע שעבר לקאבול ונפגשה עם הנהגת הטאליבן. במסגרת השיחות, סוכם על שיתוף פעולה הדוק יותר בציד מרגלים ופעילים מערביים. בתמורה, דורשים אנשי הטאליבן מאיראן להכיר בהם כשליטים הלגיטימיים והיחידים של אפגניסטן – צעד שעשוי לשנות את המאזן הדיפלומטי באזור.

אנשי מודיעין במערב מזהירים כי הרשימה שנפלה לידי הטאליבן במהלך אירועי הנסיגה המבולבלת של הקואליציה המערבית מהמדינה, אולי כוללת רק פעילים בריטיים, אך קיים בה הפוטנציאל “לחשוף שיטות פעולה, נקודות ידע משותפות ולהעמיד בסיכון גורמים מערביים רבים”. מעבר לכך מזהירים כי הברית החדשה עלולה לשמש מנוף לאיראן בהעמקת אחיזתה באפגניסטן.