דווקא בימים אלה: הסרט ״מכתב לדוד״ של HOT8, שמספר את סיפורו של החטוף דוד קוניו, ממשיך את מסעו הבינלאומי ויופץ בכל רחבי גרמניה

הסרט התיעודי עטור השבחים “מכתב לדויד” של HOT8, המספר את סיפורו הכואב של החטוף דויד קוניו מקיבוץ ניר עוז, ממשיך במסעו הבינלאומי עם הפצה נרחבת בגרמניה על ידי חברת mindjazz pictures.

הסרט בבימויו של תום שובל, שמספר את סיפור דויד שנחטף בידי חמאס ב-7 באוקטובר יחד עם אחיו אריאל ועדיין מוחזק בעזה, הוצג לראשונה בפסטיבל ברלין וממשיך לעורר תהודה בפסטיבלים בינלאומיים. הוא אף מועמד לפרס אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר.

ביקורת סרט: יצירה שמסרבת להיסגר

כפי שכתבתי בביקורת שלי על הסרט: זוהי יצירה שמסרבת להיסגר, פצע מדמם שממתין לקתרזיס. בעולם שבו רגילים לסגירת מעגלים ולסיומים מספקים, שובל מותיר אותנו עם שאלות פתוחות, עם כאב חשוף, עם תקווה שמסרבת להישבר. החיבור האישי של שובל לדויד מורגש בכל פריים, בכל בחירה אמנותית – זוהי יצירה שנובעת מהמקום האינטימי והכואב ביותר, ודווקא משם היא מצליחה לדבר אל הלב הקולקטיבי של כולנו.

הקרנות נוספות

בסתיו הקרוב מתוכננות הקרנות נוספות בארה“ב, ארגנטינה, אלבניה, בולגריה ואוסטריה, לצד הקרנות מיוחדות בפסטיבלים יהודיים מובילים לציון שנתיים לאירועי 7 באוקטובר.

“אני נרגש שהקהל הגרמני יוכל להתוודע לדויד ולמשפחת קוניו ולהתקרב אל השבר שאנחנו חיים בו“, אמר הבימאי תום שובל, שמדגיש כי “אין דבר יותר דחוף מלסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים הביתה“.

רינת קליין מ-HOT8 הוסיפה: “אנחנו גאים להיות שותפים ליצירה עוצמתית שמצליחה לחצות גבולות ולחבר את הקהילה הבינלאומית לסיפורם של דויד, אריאל ומשפחת קוניו“.

“מכתב לדויד” הוא לא רק מסמך הסברה רב–עוצמה שמדבר בשפה אוניברסלית של אנושיות וכאב – הוא עדות חיה למה שקרה, למה שעדיין מתרחש, ולסוף הטוב שכולנו מתפללים שיגיע.