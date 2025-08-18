דובר משרד החוץ של צרפת הגיב לדיווח על כוונת ישראל לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים, והזהיר כי המהלך “יפגע במיוחד ביחסים הדו-צדדיים שלנו ויעורר תגובה חריפה”

מתיחות דיפלומטית: יום אחרי שדווח על כוונתה של ישראל לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים כתגובה למהלך של צרפת להכרה במדינה פלסטינית, משרד החוץ הצרפתי הכחיש את הדברים וטען כי לא מכיר כוונה של ישראל לקדם את המהלך. עם זאת, בפריז הבהירו כי תהיה תגובה במידה והקונסוליה תיסגר.

לטענת דובר משרד החוץ הצרפתי, “לא קיבלנו הודעה מהרשויות הישראליות על צעד כזה, אשר יפגע במיוחד ביחסים הדו-צדדיים שלנו ויעורר תגובה חריפה”.

כאמור, אמש דווח כי שר החוץ גדעון סער המליץ לראש הממשלה בנימין נתניהו לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים, זאת בתגובה למהלך של צרפת להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. לפי הדיווח ב”ישראל היום”, ההחלטה הרשמית צפויה בקרוב, לאחר שהנושא הועלה בישיבת הממשלה.

במהלך הישיבה, שר התפוצות עמיחי שיקלי טען כי “הצעד של מקרון עם היוזמה למדינה פלסטינית פגע פגיעה קשה בחטופים ובמדינת ישראל, ושום אמירה שלנו בנושא לא מספיקה. נדרשים צעדים דרסטיים נגד צרפת, ובראשם הלאמת הנכסים שלה בירושלים ובראשם סגירת הקונסוליה”. בתגובה, סער אישר כי נשקל לסגור את קונסוליית צרפת בישראל, וחשף כאמור כי המליץ לנתניהו לקדם את המהלך.