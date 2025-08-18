הכישלון של סמוטריץ’, מסגרת התקציב של 2025 שוב נפרצת והגרעון עולה בעוד עשרות מיליארדי שקלים.
משרד האוצר מודיע היום (ב’) כי מחר (שלישי) יובא לאישור הממשלה התקציב הנוסף לשנת 2025 שנדרש בשל הגידול בהוצאות מערכת הבטחון למימון הוצאות המלחמה, בין היתר למערכה עם איראן והמלחמה בעזה.
התקציב הנוסף לשנת 2025 יגדיל את הוצאות הממשלה בכ-30.8 מיליארד ש”ח. הדרישה לתקציב הנוסף נובעת לתשלומי ריבית בשל הגידול שנוצר בגירעון המתוכנן, וכן להקצבות לביטוח הלאומי בשל הגידול במספר נפגעי האיבה במלחמה.
נזכיר כי יעד הגרעון של 2025 עמד על 4.7% ולאחר מכן תוקן ל-4.9% וכעת הוא שוב נפרץ ויגיע ל-5.2% מתקציב המדינה. מגבלת ההוצאה גדלה גם היא ותגיע ל-650.3 מיליארד שקלים.
נזכיר כי חברות האשראי העולמיות הורידו את דירוג האשראי של ישראל לפני שנה ושנתיים – כלומר כעת ישראל משלמת יותר על כל הלוואה שהיא נדרשת לקחת. התארכות המלחמה מביאה איתה הוצאות כבדות, ומנגד מונעת את החזרת הדירוג הגבוה, כך שההוצאות גדלות ואיתן גם התשלומים על החובות.
מנגד, בשנה האחרונה נרשמה התאוששות בהשקעות בישראל, אולם גם עם השיאים בהשקעות הזרות, עדיין זה לא מספיק למשק שנמצא במלחמה מזה שנתיים.
