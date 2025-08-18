משרד התרבות והספורט מזמין משוררות ומשוררים להגיש מועמדות לפרס יהודה עמיחי לשירה עברית – מהיוקרתיים שבתחום – המוענק ליצירה ספרותית מקורית או על תרומה מתמשכת לשירה העברית. גובה הפרס: 60,000 ש”ח

משרד התרבות והספורט הודיע על פתיחת ההגשה לפרס יהודה עמיחי לשירה עברית לשנת 2025, מהפרסים הבולטים בשדה הספרותי בישראל. הפרס, בגובה 60,000 ש”ח, מוענק כהוקרה על יצירה ספרותית מקורית בשפה העברית – בין אם מדובר בספר שירה שראה אור בשלוש השנים האחרונות או על מפעל חיים ותרומה ארוכת שנים לעולם השירה.

הפרס, הניתן לזכרו של המשורר יהודה עמיחי – מהחשובים והמזוהים עם השירה הישראלית המודרנית – ממשיך לחגוג את רוח יצירתו, שנגעה וממשיכה לגעת בקוראים רבים בישראל ומחוצה לה.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 15 בספטמבר 2025.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התייחס לחשיבות הפרס ולמעמדה של השירה:

“השירה העברית היא הלב של התרבות הישראלית, היא נותנת קול לרגשות, לתקוות ולחלומות. פרס יהודה עמיחי הוא מחווה למשורר שידע להפוך את המילים למוסיקה של הנשמה, והוא גם הזדמנות להוקיר את המשוררות והמשוררים של זמננו, שממשיכים לטוות בשפה העברית יצירה מרגשת ומשמעותית.”