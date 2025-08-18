ישראל החלה לסייע לדרום סודן – אחת המדינות שהוזכרו כיעד להגירת הפלסטינים מרצועת עזה. היום פרסם משרד החוץ כי בהוראת השר גדעון סער, ישראל תספק סיוע הומניטרי דחוף למדינה האפריקנית שמדרום למצרים.
“לאור המשבר ההומניטרי החמור בדרום סודן, ובהדרכתו של שר החוץ גדעון סער, מש”ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ – תספק סיוע הומניטרי דחוף לאוכלוסיות פגיעות במדינה”, נאמר בהודעת משרד החוץ.
דרום סודן, שנוסדה לפני 14 שנים, הייתה במלחמה עם צפון סודן, וחלק ממהגרי העבודה בישראל נמלטו בגלל המלחמה ההיא. כעת מתמודדת המדינה עם התפרצות כולרה ועם מחסור חמור במשאבים. כחלק מתכנית טראמפ לפתרון הבעיה הפלסטינית, מדינות נכשלות יקבלו אליהן את תושבי עזה בתמורה לסיוע והכרה בינלאומית. בין היעדים נמצאות גם סומלילנד הסמוכה, שלא קיבלה הכרה בינלאומית או אינדונזיה שמשוועת לסיוע חוץ.
סיוע רפואי וערכות למניעת כולרה
הסיוע יכלול אספקה רפואית חיונית לטיפול בחולים, ציוד לטיהור מים, כפפות ומסכות פנים, וכן ערכות היגיינה מיוחדות למניעת כולרה. בנוסף, יחולקו חבילות מזון.
“כחלק ממבצע הסיוע, מש”ב תשתף פעולה עם ישראאייד, ארגון ישראלי הפועל במדינה. לאחרונה, שר החוץ גדעון סער אירח את שרת החוץ של דרום סודן, סמאיה קומבה, בירושלים, שם דנו במשבר ההומניטרי בדרום סודן שמחמיר עקב זרם הפליטים הנמלטים מהמלחמה בסודן. ישראל עומדת לצד חבריה בעת צרה”, נכתב בהודעת משרד החוץ.
אין בכלל ספק שתושבי עזה "ירוצו" להתגורר בדרום סודן , מדינה בין הכי עניות בעולם , שבה מעל 50% מהאוכלוסיה משתכרים פחות מדולר בודד ליום , שזה מתחת לקו העוני של העולם ... זו גם מדינה נוצרית , שאין ספק שכל אזרח מוסלמי בעזה רק חולם על "טרנספר מרצון" לכזה "גן עדן ..." שבו בגלל הרעב תוחלת החיים היא 42 שנה ... נראה את ישראל מבצעת מהלך כזה שהוא פשע מלחמה , ונראה איזה סנקציות העולם יטיל עליה ... ונראה כמה זמן נשרוד ...
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה...
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם את החטופים ... תקבלו אותם בשקיות שחורות (מי שימצא) ... ותזכורת לכל החסידים השוטים , דברי נתניהו לאולמרט : "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל" וזה על מלחמה מוצלחת , שנמשכה 3 שבועות עם 170 חללים ועלות של 10 מיליארד ש"ח אז מה צריך להגיד לראש ממשלה שאחראי על מלחמה שנמשכת 700 יום , עם 2,000 חללים , 20,000 פצועים , 10,000 הלומי קרב , אלפי קטועי גפיים , עשרות אלפי אזרחים חסרי דיור , וחובות של 350 מיליארד ....המשך 13:48 18.08.2025
