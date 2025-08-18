שבוע אחרי שדרום סודן אמרה כי לא תקבל אליה פלסטינים, משרד החוץ שולח משלחת רפואית לסייע למדינה האפריקנית בהתמודדות עם מגפת הכולרה שמכה במדינה

ישראל החלה לסייע לדרום סודן – אחת המדינות שהוזכרו כיעד להגירת הפלסטינים מרצועת עזה. היום פרסם משרד החוץ כי בהוראת השר גדעון סער, ישראל תספק סיוע הומניטרי דחוף למדינה האפריקנית שמדרום למצרים.

“לאור המשבר ההומניטרי החמור בדרום סודן, ובהדרכתו של שר החוץ גדעון סער, מש”ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ – תספק סיוע הומניטרי דחוף לאוכלוסיות פגיעות במדינה”, נאמר בהודעת משרד החוץ.

דרום סודן, שנוסדה לפני 14 שנים, הייתה במלחמה עם צפון סודן, וחלק ממהגרי העבודה בישראל נמלטו בגלל המלחמה ההיא. כעת מתמודדת המדינה עם התפרצות כולרה ועם מחסור חמור במשאבים. כחלק מתכנית טראמפ לפתרון הבעיה הפלסטינית, מדינות נכשלות יקבלו אליהן את תושבי עזה בתמורה לסיוע והכרה בינלאומית. בין היעדים נמצאות גם סומלילנד הסמוכה, שלא קיבלה הכרה בינלאומית או אינדונזיה שמשוועת לסיוע חוץ.

עוד באותו נושא מכה לתוכנית ההגירה: דרום סודן מתנערת מקליטת עזתים בשטחה 16:05 | יאיר אמר 4 0 😀 👏

סיוע רפואי וערכות למניעת כולרה

הסיוע יכלול אספקה רפואית חיונית לטיפול בחולים, ציוד לטיהור מים, כפפות ומסכות פנים, וכן ערכות היגיינה מיוחדות למניעת כולרה. בנוסף, יחולקו חבילות מזון.

“כחלק ממבצע הסיוע, מש”ב תשתף פעולה עם ישראאייד, ארגון ישראלי הפועל במדינה. לאחרונה, שר החוץ גדעון סער אירח את שרת החוץ של דרום סודן, סמאיה קומבה, בירושלים, שם דנו במשבר ההומניטרי בדרום סודן שמחמיר עקב זרם הפליטים הנמלטים מהמלחמה בסודן. ישראל עומדת לצד חבריה בעת צרה”, נכתב בהודעת משרד החוץ.