אחרי שהפך להיט בטיקטוק: הזמרת אסולין, הידועה כג’יי למוטה, משחררת את הסינגל הכפול “תזמני”. היא מוציאה אותו בחודש התשיעי להריונה, השיר הוא טעימה ראשונה מאלבום חדש שצפוי לאחר הלידה

ברגע מרגש בחייה האישיים והמקצועיים, אסולין משחררת את “תזמני” בחודש התשיעי להריונה, רגע לפני לידה ואת השקת אלבום חדש שצפוי להגיע בקרוב. הסינגל, שמושק בשתי גרסאות – גרסת רדיו ורמיקס לרחבות – הפך לוויראלי בטיקטוק עוד לפני השקתו, עם מאות שימושים של הסאונד ומאות אלפי צפיות.

השיר מציג שילוב מושלם של פופ ישראלי עכשווי, גרוב אורבני ואנרגיה בינלאומית, שממשיכים את ההצלחה של הלהיט הקודם של אסולין, “חרטטי בביטחון”, שזכה למיליוני צפיות ביוטיוב.

האזינו לשירה החדש של אסולין – “תזמני”:

מילים שנונות וביט מדבק

את “תזמני” כתבה, הלחינה והפיקה אסולין יחד עם המפיקים המוזיקליים אופירי ועמרי בר. הטקסט השנון, ההוק הקליט והביט הקצבי הופכים את השיר למועמד בטוח לפלייליסטים של הרדיו, ספוטיפיי ורחבות הריקודים. המילים, כמו “מגיע לך הכל ממי, בלאו הכי הכל זמני” ו”אם את רוצה את זה פשוט תזמני”, מעבירות מסר קליל ומעצים של השגת חלומות בקלות, עם וייב שמחבר בין כולם.

מתוך השיר:

תזמני

מגיע לך הכל ממי

בלאו הכי הכל זמני

זה יגיע עד אלייך מונית

אם את רוצה את זה פשוט תזמני

מה צפוי באלבום החדש?

“תזמני” הוא רק טעימה ראשונה מהאלבום הקרוב של אסולין, שצפוי לשלב סגנונות מגוונים – מפופ ישראלי מודרני ועד גרוב אורבני עם נגיעות בינלאומיות. האלבום, שיושק לאחר הלידה, מבטיח להציג את אסולין במיטבה, עם אנרגיה סוחפת שכבר כבשה קהלים.

סיכום

אסולין, או ג’יי למוטה, ממשיכה להוכיח שהיא כוח עולה במוזיקה הישראלית. “תזמני” הוא שיר שמביא אנרגיה חיובית, קצב מדבק וחיבור מיידי לקהל. בין אם אתם חובבי פופ, ריקודים או סתם מחפשים שיר שירים את מצב הרוח – “תזמני” הוא חובה בכל פלייליסט. הישארו מעודכנים לאלבום החדש של אסולין, שמבטיח להיות מסע מוזיקלי מלא הפתעות!