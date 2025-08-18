בצל יום המחאה אתמול ועל רקע ההכנות של ישראל למבצע לכיבוש העיר עזה, בקטאר מודיעים כי חמאס שוקל כעת הצעה חדשה לחזרה למשא ולמתן לעסקת חטופים

האיומים של ישראל הועילו? בצל האמירות של ישראל על כיבוש כל רצועת עזה כולל השמדת העיר עזה ותמרון באזור מחנות המרכז בהם עדיין צה”ל לא תימרן מחשש להימצאות חטופים, כלי התקשורת המקורבים לחמאס מדברים על הצעה חדשה לעסקת חטופים.

לפי כלי תקשורת בקטאר, חמאס שוקל כעת הצעה מצרית-קטרית חדשה שתחזיר אותו לשולחן המשא ומתן. גם בג’יהאד האיסלאמי שמחזיק מצדו בחלק מהחטופים, אומרים כי הם שוקלים את ההצעה החדשה.

לא מן הנמנע כי מדובר בטרור פסיכולוגי אותו נוקט ארגון הטרור חמאס, יממה לאחר ‘יום העצירה’ והמחאות ששטפו את ישראל כולל עצרת ענק בתל אביב. מאידך ייתכן והפעילות של צה”ל כבר עכשיו בתוך השכונות בעזה, בהן מתבצע הרס שיטתי כמו ברפיח, חאן יונס ובית חאנון, מביא את חמאס לשקול שוב את עצירת הלחימה, כדי להציל את מה שנשאר מעזה.

בממשלה כבר הודיעו שיתנגדו לעסקאות חלקיות

בממשלה כבר הודיעו שיתנגדו לעסקאות חלקיות

בשלב זה עוד לא ברור מה החידוש בהצעה, אך נזכיר כי בעבר ישראל הציעה עסקה חלקית לפיה ישוחררו 10 חטופים חיים ויוחזרו עוד 20 חללים חטופים בתמורה להפסקת אש של 60 יום.

עם זאת יש לציין כי ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי הוא מתנגד לעסקאות חלקיות ורוצה רק עסקה כוללת של כל החטופים, ואילו השותפות שלו בקואליציה המתפרקת – עוצמה יהודית והציונות הדתית – הודיעו כי יפרקו את הקואליציה במקרה של עסקה חלקית.

הרמטכ"ל ברצועה: "בקרוב נעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה"

בתוך הממשלה דורשים השרים להתמקד בהשמדת חמאס, וסמוטריץ’ אפילו דורש מראש הממשלה שלא לעצור את התימרון עבור עסקאות חטופים, כפי שהיה בעבר. בסבב השיחות הקודם היה זה חמאס שטיפס על עצים גבוהים ובכך פוצץ את המשא ומתן, מה שהביא להחלטת הממשלה על הרחבת התמרון בעזה. כעת, 681 יום אחרי ה-7 באוקטובר, שוב ישראל מחכה למוצא פיו של חמאס כדי לדעת מה הצעדים שהיא צריכה לנקוט.